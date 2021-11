Documentario Bbc su William e Harry, la regina Elisabetta è furiosa

Documentario Bbc su William e Harry: la regina Elisabetta vorrebbe vedere in anteprima il video sul rapporto dei fratelli della casa reale con la stampa britannica.

Il documentario The Princess and the Press andrà in onda su BB2 lunedì 22 novembre e che potrebbe contenere cose non proprio gradite a Buckingham Palace.

L’emittente britannica ha fatto sapere che il programma, composto di due parti, fornirà «lo scenario» del rapporto di William e Harry con i media. Nella pubblicità dell’appuntamento televisivo viene detto che il lavoro documenterà gli anni in cui i Cambridge ei Sussex «hanno tracciato percorsi molto diversi nel loro rapporto con i media». Finora non sono stati rilasciati trailer, ma è certo che il primo episodio si concentrerà sui Principi dopo il Giubileo di Diamante della Regina nel 2012 fino al 2018 con il matrimonio di Harry e Meghan. Mentre il secondo farà un tuffo profondo nel “tempo tumultuoso” che i reali hanno attraversato tra il 2018 e il 2021.

La regina Elisabetta, l’erede al trono Carlo e il principe William sono furiosi co il network per essersi rifiutato di far visionare in anteprima ai diretti interessati il documentario The Princes and the Press, che andrà in onda su BB2 lunedì 22 novembre, sui rapporti tra i William, Harry e la stampa britannica. Secondo i media infatti i Windsor minacciano di non collaborare in futuro con la tv pubblica britannica a meno che i filmati non vengano visti e approvati dalla famiglia reale prima che vengano trasmessi.

Secondo quando trapela nei filmati ci sarebbe la rappresentazione della delusione di Elisabetta per la decisione di Harry di allontanarsi da Londra e di crearsi una nuova vita negli Usa. Il documentario promette inoltre di evidenziare gli screzi tra gli entourage dei due principi e i tentativi di screditarsi a vicenda.

Al rifiuto della Bbc di fornire in anteprima il documentario, la famiglia reale, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, avrebbe reagito minacciando di non collaborare più. Così la Bbc si è vista recapitare ben tre lettere di protesta, che coprono tutta la linea del trono: quella firmata dall’ufficio di Elisabetta e quelle firmate da Carlo e da William.