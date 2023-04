Chi è Leão, talento del Milan di Pioli: carriera, fidanzata, curiosità

Rafael Leão, noto semplicemente come Leao, è un calciatore portoghese di origini angolane, attaccante del Milan e della nazionale portoghese.

Chi è Leao

Rafael Leao, nuova stella del Milan di Pioli, è un calciatore di ruolo attaccante cresciuto nello Sporting Lisbona, con cui ha esordito e vinto una Coppa di Lega portoghese. Nato il 10 giugno 1999, oggi ha 23 anni ed è attualmente considerato una delle nuove leve della Serie A. Nel corso della sua carriera calcistica, prima di approdare al Milan, ha giocato nel Lilla per poi essere acquistato dal Milan l’anno successivo. Assieme al Milan, nella stagione 2021-2022, ha vinto uno scudetto ed è nella stagione 2022-2023 tra i protagonisti del cammino del Milan in Champions League.

Nazionale portoghese

Leao è un attaccante che milita anche nella nazionale portoghese. Qui ha esordito con l’Under 21 nel 2017 mentre nel 2021 viene convocato per la prima volta nella nazionale maggiore. Convocato anche per disputare la fase finale del campionato del mondo 2022, è ormai uno degli attaccanti più in vista a livello europeo.

Vita privata

Leao vive a Milano, dopo che è arrivato al Milan nel 2019. Non si hanno invece notizie certe in merito alla sua vita sentimentale, ma rumors di gossip dicono che dal 2022 si sia legato sentimentalmente ad una ragazza di origini portoghesi.

Curiosità

Rafael Leao qualche tempo fa, in un’intervista a Rolling Stone, aveva dichiarato la sua passione anche per la musica: “Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita“.