Red Canzian, incendio durante il suo concerto a Sant’Agata di Puglia: l’artista ha continuato a cantare

Red Canzian, incendio durante un suo concerto in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate alle spalle del palco mentre lui si esibiva.

Red Canzian, incendio durante un suo concerto. Nella sua ultima esibizione a Sant’Agata in Puglia, l’artista si è trovato un incendio alle spalle del palco mentre cantava. Nonostante ciò, l’artista ha continuato il suo concerto. Poi, dopo le polemiche e gli attacchi ricevuti, sono arrivate le sue parole sui social.

Red Canzian, incendio durante il suo concerto a Sant’Agata di Puglia

Red Canzian ha dovuto guardarsi le spalle al suo ultimo concerto a Sant’Agata di Puglia.

Mentre si esibiva sul palco un incendio è scoppiato nel bosco alle spalle dell’aerea in cui si teneva concerto. Le fiamma, di vaste dimensioni, hanno colpito l’area boschiva di Monte della Croce, a circa 800 metri dal centro abitato di Sant’Agata di Puglia.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Deliceto e Foggia, supportate dagli uomini dell’Arif e volontari della protezione civile. Anche perché le fiamme, come si evince dalla foto, erano molto alte e diffuse.

L’artista ha continuato a cantare

Il cantante, nonostante le fiamme, ha continuato il suo concerto. Poi, dopo gli attacchi e le polemiche si è difeso con un posto sui social: “LA FOTO TRADISCE LA REALTÀ. E così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia… in realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembri, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo… e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava.

Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi dispiace altresì che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia: il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito”.

LEGGI ANCHE: Wijnaldum infortunio grave in allenamento: rischia sei mesi di stop il centrocampista della Roma