Raz Degan, chi è l’ex fidanzata famosa: storia d’amore, figli

Raz Degan è un attore, regista, personaggio televisivo di origini israeliane che lavora prevalentemente in Italia. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a diversi reality.

Chi è Raz Degan

Nato il 25 agosto 1968, oggi ha 55 anni e si è detto preoccupato per i suoi cari in Medio Oriente. A Skytg24, ha spiegato che in particolare il padre che si trova ancora in quei territori “anche se il nostro kibbutz è stato evacuato, lui non lascia la casa, il 90% delle persone se ne sono andate. Mio Non vuole andarsene, dice che quello è il suo posto”. Ma chi è l’ex fidanzata famosa di Raz?

Ex fidanzata di Raz Degan

Il modello israeliano Raz Degan è stato insieme per un periodo con Paola Barale, con con la quale ha avuto una lunga relazione dal 2002. Negli anni la conduttrice e il modello hanno i loro alti e bassi: i due, infatti, si separano nel 2008, per poi rimettersi insieme poco dopo.

I due non si sposarono mai, ma vissero un amore intenso che è durato per molti anni. Nel 2015, la coppia si è ufficialmente separata come anche annunciato dalla showgirl lo annuncia su Facebook: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti…È uno dei momenti più duri della mia vita è stata la rottura dal mio fidanzato. E’ stata una cosa che io non volevo. Lasciare andare una persona che ami moltissimo è molto difficile, un atto di maturità”.

Nuova fidanzata di Raz Degan

Qualche anno dopo la storia con Barale, l’attore fa la conoscenza di Stuart con cui esce allo scoperto solamente due anni dopo l’inizio della relazione in occasione della Festa del Cinema di Roma del 2021.

Figli

L’attore non ha figli.