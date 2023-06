La splendida villa a Capri appartenuta a Christian de Sica, è stata venduta.

Capri, la villa appartenuta a Christian de Sica è stata venduta

La villa ha una vista unica sull’isola, contemporaneamente sulla Baia di Napoli e sul Golfo di Salerno, ed è stata venduta da Lionard Luxury Real Estate S.p.A. La villa di lusso, proprio per il suo affaccio panoramico, è anche conosciuta come dimora storica “I Quattro Venti” ed ha certamente contribuito alla creazione del mito di Capri. Un’operazione che, da un lato, conferma l’attrattività dell’isola per quanto riguarda il turismo vip e di lusso.

Le origini della villa

Fu fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, alle pendici del monte Solaro. Alla fine degli anni ’30 è stata frequentata da altri artisti tra cui Joseph Beuys e Cy Twombly.

La famiglia de Sica era proprietaria della villa dal 1996.

Una villa che ha ispirato gli scrittori

Realizzata in stile caprese, è stata realizzata in quello che fu lo studio d’artista di Vedder. In passato fu anche luogo di lungo soggiorno per lo scrittore D.H. Lawrence che qui ha lavorato alla stesura del suo celeberrimo libro: “L’amante di Lady Chatterley”.