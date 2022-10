Beatrice Mariani è la moglie di Giovanni Floris, noto conduttore televisivo di Di Martedì. Conosciamola meglio

Giovanni Floris, chi è la moglie

Beatrice Mariani, moglie di Giovanni Floris, è una nota scrittrice e giornalista. I due sono legati ormai da tantissimi anni. Fin da bambina, lei aveva una grande passione per la lettura e sognava un giorno di poter diventare una scrittrice e di poter scrivere nello specifico delle storie . Condivide questa passione proprio con il marito e insieme a Beatrice, Giovanni Floris ha anche scritto la sigla del programma Di martedì.

Si sono conosciuti ai tempi dell’università ovvero quando hanno frequentato la Luiss a Roma.

Nella sua carriera, Beatrice ha lavorato per diverse aziende importanti nel suo settore come la Fondazione Censis, Istituto di Studi e Analisi Economica, la Croce Rossa Italiana e presso la Sapienza di Roma, luogo in cui attualmente continua ad operare.

Matrimonio e figli

Beatrice Mariani è sposata con Giovanni Floris, con il quale vive a Roma. I due condividono la passione per la scrittura. Dalla loro relazione sono nati due figli, Valerio e Fabio.

