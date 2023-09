Allerta meteo in Calabria e scuola chiuse: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo in Calabria: continua l'allerta in alcune zone della regione come annunciato dalla Protezione Civile.

Allerta meteo in Calabria: continua in queste ore l’avviso della Protezione Civile che con il suo bollettino ha individuato le zone ancora a rischio. Dunque, al Sud continua ad essere protagonista il maltempo in questo fine settembre.

Allerta meteo in Calabria e scuola chiuse

L’allerta meteo è scattata negli ultimi giorni ed ore in Calabria per rischi di forti temporali ma anche possibile conseguenze idrogeologiche. Per questo qualche sindaco ha deciso di chiudere le scuole come nella città di Crotone. Nelle scorse ore anche altri Comuni hanno emanato ordinanze di chiusura delle scuole: Cerenzia, Scandale, Rocca di Neto, Caccuri, Cotronei, Petilia Policastro, Verzino, Cirò, Rocca Bernarda, Melissa, San Mauro Marchesato, Savelli, San Nicola dell’Alto, Cutro. Stop alle lezioni anche a Cassano, Villapiana e Trebisacce, nell’alto Ionio cosentino.

Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per evidenziare le zone più a rischio nella regione della Calabria avvisando così sia i cittadini sia le istituzioni:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale