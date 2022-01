Quirinale, Draghi favorito ma Casellati avanza: la “classifica”

Come vedono la situazione i bookmaker internazionali relativamente al sostituto di Sergio Mattarella al Quirinale? La terza votazione è in corso e i partiti politici, nella scelta del prossimo presidente della Repubblica, non hanno ancora trovato un accordo. Ecco la classifica del Quirinale.

Quirinale classifica. Le preferenze dei bookmaker internazionali

La situazione che riguarda la scelta del prossimo inquilino del Quirinale è entrata nel vivo e alla Camera dei Deputati si sta votando in questi giorni per fare questa importantissima scelta.

Ma cosa dicono i bookmaker interazionali? Quali sono i nomi più quotati e quelli meno presi in considerazione?

In cima alle preferenze, come riportato da Agipronews, si conferma Mario Draghi, con il Colle a 2,10. Balzo per per la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che passa da 7 a 4,50, con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a 7,60. Fuori dal podio il senatore Pier Ferdinando Casini a 8,60, mentre spunta in quota il nome di Andrea Riccardi, fondatore della Comunita’ di Sant’Egidio ed ex ministro nel governo Monti, a 9,60.

New entry – secondo gli scommettitori – anche Elisabetta Belloni, attualmente a capo del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza: la diplomatica si gioca a 29, come Franco Frattini. Si sale a 45 per il vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, a 45, con il Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni a 88.

Mattarella bis sullo sfondo?

Un nome fuori dall’elenco è quello di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica uscente, infatti, è ancora un nome che rimane sullo sfondo (anche se è davvero considerato l’extrema ratio).