Elly Schlein da Napoli interviene per dire no al progetto di autonomia differenziata del Governo

Elly Schlein da Napoli interviene per dire no al progetto di autonomia differenziata del Governo. Nella seconda delle due giornate dell’iniziativa “Una e indivisibile” indette dal partito nel capoluogo campano, la segretaria del Pd si scaglia contro il progetto caldeggiato soprattutto dalla Lega.

Autonomia differenziata, Schlein: “Divide il paese, Governo si fermi”

In merito al progetto del Governo, Elly Schlein considera questo un “progetto che vuole dividere ulteriormente il Paese aumentandone le diseguaglianze e noi non lo possiamo accettare. Perché crediamo che non ci sia riscatto per l’Italia senza il riscatto per il Sud”.

L’appello al Governo di Schlein sull’autonomia differenziata

“È imbarazzante – ha proseguito Schlein parlando ai presidenti di Regione – che ci siano presidenti di Regione che non stanno dicendo nulla sull’autonomia differenziata per fedeltà politica. Fanno prevalere l’interesse di parte su quello del Paese e dei territori. Vergogna. Al governo diciamo fermatevi, non andate avanti o farete del male a questo Paese. A Giorgia Meloni vorrei dire una cosa da qui: non si governa contro gli italiani, ma si governa per gli italiani, non si governo contro il Sud, ma si governa per il Sud. Per Pasquale di 14 anni che viene da un contesto difficile, per l’Italia tutta intera, che è una e indivisibile”.

“Se Governo va avanti su autonomia stop confronto sulle riforme”

Sempre da Napoli, Schlein ha fatto sapere che “noi del Pd siamo riformisti e abbiamo presentato nostre proposte sulle riforme istituzionali e su una legge elettorale per cui gli elettori possano tornare a scegliere i rappresentanti e dare il voto ai fuori sede. Ma deve essere un confronto vero, non predeterminato, e abbiamo chiesto per questo una moratoria sull’autonomia differenziata. Non pensassero di poterci portare al confronto sulle riforme mentre avanzano a spallate sull’autonomia differenziata, avendo scavalcato qualsiasi tipo di dialogo“, ha detto.