Lukaku, chi è la nuova fidanzata Megan Thee Stallion: la coppia si è presentata al matrimonio di Lautaro

Lukaku ha una nuova fiamma: si tratta di una cantante americana Megan Thee Stallion. La coppia è stata fotografata insieme al matrimonio dell’altro attaccante dell’Inter Lauraro Martinez. Ecco chi è la fidanzata del calciatore nerazzurro.

Lukaku, chi è la nuova fidanzata Megan Thee Stallion

Lukaku ha una nuova fiamma e una splendida fidanzata. L’attaccante dell’Inter si è lasciato alle spalle la storia d’amore con Shani Jamilah, influencer da 150 mila followers, 24 anni ed è inglese. La nuova compagna del calciatore dell’Inter è Megan Thee Stallion, una cantante americana classe 1995. Nel panorama musicale internazionale ha avuto collaborazioni importanti come Beyoncé,Nicki MinajCardi B. Inoltre, nel 2019 ha pubblicato Hot Girl Summer, canzone che ha portato il suo primo successo. Nella sua bacheca di riconoscimenti ci sono due MTV Video Music Awards, Tre Grammy Awards, due BET Awards e due BET Hip Hop Awards.

Stallion è nata a Houston, in Texas e ha la passione della musica che ha iniziato a curare già dall’età di 16 anni. Ha pubblicato quindi il suo primo EP nel 2017, e ha ottenuto oltre quattro milioni di views su YouTube con il brano Last Week in H TX. Grande successo soprattutto nel 2020, quando ha pubblicato un terzo EP, Suga, in cui è possibile ritrovare il singolo Savage, diventato virale su TikTok nella sua versione originale e rilanciato in versione remix con la collaborazione di Beyoncé.

La coppia si è presentata al matrimonio di Lautaro

La coppia si è rivelata pubblicamente arrivando insieme al matrimonio del calciatore dell’Inter Lautaro. Lukaku e Stallion sono stati pizzicati e paparazzati all’evento del calciatore dell’Inter e dunque sembra scontato che i due hanno più di una semplice amizicia. Inoltre, sembra che Stallion sia andata più volte a San Siro a vedere giocare l’attaccante dell’Inter, segno che la storia è iniziata da qualche tempo.