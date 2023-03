Come sta Bruce Willis, condizioni sempre più gravi: “Non riconosce più la madre”

Come sta Bruce Willis, le condizioni di salute del divo di Hollywood. Sempre più grave la situazione dell’attore, affetto da demenza: “Non riconosce più sua madre. Reazioni sempre più lente, è diventato aggressivo”.

Come sta Bruce Willis, ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Sono sempre più gravi le condizioni di salute di Bruce Willis. Dopo la diagnosi di afasia nel 2022, a metà febbraio la famiglia del divo del cinema americano ha rilasciato un comunicato in cui hanno spiegato che la situazione è in realtà molto più complicata. L’attore soffre infatti di demenza frontotemporale: “Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”. Gli ultimi aggiornamenti dei familiari di Bruce, purtroppo, non portano buone notizie. Cosa sta succedendo?

Sintomi sempre più gravi: “Non riconosce più sua madre, è aggressivo”

A quanto sembra, i sintomi di Bruce Willis si stanno aggravando sempre di più. La sua famiglia e i suoi amici sono molto preoccupati per lui, come spiega al Bild Wilfried Gliem, cugino della madre dell’attore, Marlene Willis. Secondo Gliem, la donna “non è sicura che suo figlio la riconosca ancora”. Un’altra fonte, in un’intervista al Marca, ha svelato ulteriori allarmanti dettagli sul suo stato di salute: “Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”.