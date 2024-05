Primo anno di successo per JOB Industrial Academy, corso gratuito di formazione metalmeccanica

JOB Industrial Academy, la scuola di formazione di figure specialistiche in ambito metalmeccanico (saldatori, saldocarpentieri, tubisti, montatori meccanici), festeggia il suo primo anniversario con dati molto positivi: 18 tipologie di corsi, oltre 40.000 ore di formazione erogate con istruttori specializzati, 184 corsisti (pari al 91% degli iscritti), che hanno completato con successo il percorso formativo, di cui ben il 9% donne.

Inaugurata il 21 marzo 2023 a Ravenna, l’Academy – primo progetto nel suo genere a livello nazionale, sviluppato su una superficie di oltre 2mila mq – soddisfa due esigenze: da un lato, supportare persone disoccupate e senza esperienza, offrendo loro la possibilità di formarsi; dall’altro, risponde alla costante richiesta di profili specializzati da parte di aziende attive in ambito metalmeccanico. Rivolto a persone maggiorenni provenienti da tutta Italia, l’Accademia mette a disposizione un corpo docente qualificato per formare i partecipanti sia sul piano tecnico, sia sul

fronte delle soft skill, oltre ad un supporto logistico per tutta la durata del percorso formativo.

JOB Industrial Academy,

Una volta superate le selezioni, i corsisti vengono affiancati per tre giorni da un Career Coach per l’approfondimento e lo sviluppo delle competenze personali, nonché per gestire eventuali situazioni di stress tramite l’apprendimento della tecnica di “mindfulness” ovvero una pratica di attenzione cosciente nel lavoro svolto.

Successivamente, viene fornita una specifica preparazione sulla sicurezza, con il rilascio dei relativi attestati. In genere, entro un periodo di 4-6 settimane, i partecipanti completano la loro formazione e vengono inseriti in contesti lavorativi attinenti alla loro area di approfondimento. Le ore di formazione sono retribuite e ai corsisti viene offerto vitto e alloggio per il periodo di frequenza. L’età media di chi partecipa alla formazione JOB Industrial Academy è di 32 anni, con una percentuale del 48% di nazionalità italiana. Numerose opportunità sono previste anche per i rifugiati richiedenti asilo, ai quali viene altresì offerta la possibilità di perfezionare la conoscenza della lingua italiana.

Greco: “Straordinario corso di formazione gratuita e personalizzata”

Il progetto è parte integrante di JOB – Just on Business SpA, Agenzia per il Lavoro controllata da Openjobmetis SpA dal gennaio del 2024. “Oggi, nel mondo del lavoro, non c’è un settore che non sia in sofferenza per la mancanza di professionisti. JOB Industrial Academy rappresenta una struttura dinamica e rivoluzionaria che offre una vasta offerta formativa oltre che personalizzata per rispondere a questa esigenza”, ha commentato Franco Greco, Responsabile Divisione Industriale di JOB Just On Business. “Ci stiamo inoltre

attivando per coinvolgere i giovani, molti dei quali non conoscono ancora l’esistenza di questa possibilità lavorativa. Tra le nostre ultime iniziative, c’è l’utilizzo di un simulatore a realtà aumentata di ultima generazione, che permetterà di apprendere le tecnicità del mestiere. Oltre a rivelarsi efficace dal punto di vista dell’originalità e del

coinvolgimento, questo progetto risulta anche di forte impatto sulla sostenibilità contribuendo a notevoli risparmi di materiali, emissioni e risorse energetiche”.