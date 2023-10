Prezzi benzina in diminuzione ma aumenta il diesel sopra i 2 euro

Prezzi benzina in diminuzione mentre quelli del diesel sono in aumento. Si discutono continuamente dei rincari del carburante che con l’arrivo della stagione invernale potrebbero aumentare. Ecco gli ultimi dati sui prezzi.

Prezzi benzina in diminuzione

I prezzi del carburante sono sempre al centro di discussione: a questo giro i prezzi della benzina sono in diminuzione. Tuttavia, l’arrivo della stagione invernale manda un allarme: “Stiamo arrivando alla stagione invernale e quindi la forte richiesta di carburante per i viaggi estivi si attenuerà, allentando le tensioni sui prezzi. Rimane da vedere come si muoveranno i produttori che aderiscono all’OPEC, magari tagliando la produzione”, sono le parole di Sean Snaith, direttore dell’Institute for Economic Forecasting della University of Central Florida, come riportato da Money. Anche James Williams, economista energetico presso WTRG Economics, ritiene che l’offerta limitata di petrolio rende improbabile un forte calo dei prezzi dei carburanti: “Penso che avremo un po’ di tregua, ma non abbastanza forte da indurre a festeggiamenti”. Goldman Sachs ha aggiornato di recente le sue previsioni sui prezzi al dettaglio della benzina negli USA, prevedendo una media nazionale di 3,60 dollari/gallone fino al 2024 per poi calare leggermente rudente l’inverno. L’IEA, l’Agenzia Internazionale dell’Energia, ritiene probabile che probabile che la recente crescita della domanda globale di petrolio rallenterà in futuro dato che “la ripresa post-pandemia ha ampiamente fatto il suo corso”.

Il diesel sopra i 2 euro

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,991 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,995, pompe bianche 1,982), diesel self service a 1,935 euro/litro (invariato, compagnie 1,939, pompe bianche 1,927). Benzina servito a 2,128 euro/litro (-4, compagnie 2,170, pompe bianche 2,043), diesel servito a 2,071 euro/litro (-2, compagnie 2,112, pompe bianche 1,987). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,397 euro/kg (invariato, compagnie 1,403, pompe bianche 1,392), Gnl 1,266 euro/kg (+1, compagnie 1,262 euro/kg, pompe bianche 1,270 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,067 euro/litro (servito 2,315), gasolio self service 2,022 euro/litro (servito 2,277), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,517 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.

