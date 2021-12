Dove nevica oggi: le previsioni meteo per la neve

Dove nevica oggi in Italia? Forti nevicate sono attese in Piemonte e Lombardia, ma i fiocchi potrebbero imbiancare anche Liguria e Veneto.

Annunciata come la tempesta dell’Immacolata, la neve l’8 dicembre arriverà su molte aree del Nordovest, anche in pianura tra il Piemonte e la Lombardia. I fiocchi imbiancheranno numerose città, accumulandosi anche fino a 20 centimetri. Ecco dove nevica oggi in Italia.

Dove nevica oggi in Italia

L’8 dicembre nel Nordovest italiano è attesa la neve. In particolare i fiocchi scenderanno in Piemonte e in Lombardia, arrivando ad accumularsi anche in pianura. Ecco nel dettaglio dove nevica oggi.

Neve in Piemonte

In Piemonte un po’ ovunque cadrà la neve. A Novara da mattina fino a notte fonda sono previste abbondanti nevicate, con una precipitazione totale di 24.5 cm di neve. A Torino invece ci sarà un accumulo minimo di 15.4 cm, con abbondanti fioccate che imbiancheranno la città fino a sera. Anche Asti si veste di bianco l’8 dicembre.

Sono previste nevicate fino alle 19, per una precipitazione totale di 17.8 cm. Stessa situazione ad Alessandria e Biella, dove si attende un accumulo minimo di neve di 20.3 cm. A Cuneo la nevicata sarà più modesta, ma comunque andrà avanti fino a dopo il tramonto. Mentre Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola cadrà molta neve, con abbondanti precipitazioni soprattutto nel pomeriggio.

Nevicate in Lombardia

La neve è attesa anche in Lombardia. La probabilità che i fiocchi cadano in tutte le città è molto alta. A Bergamo e a Como le nevicate saranno abbondanti e fino a tarda notte, mentre a Brescia, Cremona e Mantova cadrà soprattutto pioggia, in certi momenti mista a neve.

A Lecco è attesa la neve che dovrebbe scendere tutto il giorno, accumulandosi per circa 2 centimetri. A Lodi, invece, i fiocchi cadranno con più insistenza. Lo stesso vale per Milano, città in cui è attesa una precipitazione totale di ben 20.7 cm. Ma anche per Monza, Brianza e Varese, mentre a Sondrio cadrà meno neve.

Nevicherà in Liguria?

Anche in Liguria potrebbe arrivare la neve. I fiocchi misti a pioggia dovrebbero cadere soltanto a Genova e a Savona, per lo più in mattinata con episodi temporaleschi abbondanti.

Trentino Alto Adige, ecco dove nevica oggi

Oggi nevica su tutto il Trentino Alto Adige. Da Bolzano a Trento, i fiocchi imbiancheranno quasi tutte le città della Regione, seppur con accumuli differenti.

Veneto

Anche in Veneto non si esclude la neve. I fiocchi bianchi dovrebbero, secondo le previsioni, mescolarsi al nevischio. In particolare, nelle zone di Belluno e di Vicenza.