Piramide di Cheope, nuovo corridoio scoperto: dall’Egitto annunciano la “scoperta del secolo”

Piramide di Cheope, importante scoperta in una delle meraviglie del mondo presenti in Egitto. Ecco di cosa si tratta.

Piramide di Cheope in Egitto: una grande ed importante scoperta in una delle meraviglie del mondo. L’annuncio del ritrovamento di un tunnel all’interno della piramide è arrivato dall’archeologo egiziano Zahi Hawass in una conferenza stampa tenuta al Cairo.