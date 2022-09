Chi ha vinto le elezioni politiche 2022: il Centro destra conferma la sua forza

Chi ha vinto le elezioni politiche 2022: ecco quali partiti sono riusciti a superare la soglia necessaria per vincere.

Dopo la chiusura dei seggi, ecco quali partiti sono riusciti a superare la soglia necessaria per vincere le elezioni politiche 2022.

I primi exit poll Opinio Rai per il Senato dichiarano un dato evidente: il Centro destra con il 41%-45% vince le elezioni. Segue il Centro sinistra con il 25,5% 29,5%. M5s con il 13,5-17,5%. Il Terzo Polo con il 6,5-8,5%.

Quanti voti ci vogliono per vincere le elezioni politiche

Domenica 25 settembre 2022 si vota il nuovo Parlamento italiano. Alla fine saranno eletti 245 deputati e 122 senatori appartenenti a liste o coalizioni di liste che abbiano superato la soglia di sbarramento, prevista al 3 %per i partiti e al 10% per le coalizioni.

Rosatellum: come funziona?

L’attuale legge elettorale Rosatellum è un mix di maggioritario e proporzionale. In particolare: