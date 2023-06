Canzone d’estate, l’ultimo singolo di Levante: testo e video

Il mese di Giugno è in procinto di concludersi, ma non rallenta dal punto di vista delle nuove pubblicazioni. Ecco allora il nuovo singolo di Levante, dal titolo Canzone d’estate.

In 15 ore ha raggiunto poco più di 17.000 visualizzazioni.

Canzone d’estate, il testo dell’ultimo singolo di Levante

Claudia Lagona (in arte Levante) è tornata a farsi sentire con il suo ultimo singolo, intitolato Canzone d’estate. Una new entry che cercherà di farsi largo tra le tante hit ascoltate fino a questo momento.

La canzone vuole raccontare di una storia d’amore giunta al capolinea, quando invece l’estate è pronta a cominciare. Si nuota non soltanto in una piscina, ma anche in un “mare di rimpianti”, nella speranza che il cuore – ferito – possa ricucire i graffi e ripartire.

Di seguito il testo del brano:

Cammino a passo svelto

Tra il ricordo del tuo affetto

Non ne posso più

Di dileguarmi in fretta

Ed ogni volta è una scommessa a chi resiste, tu

Inciampo nell’impronta di un tuo bacio

Faccia a terra e vado giù

Vado giù

Vado giù

Vado giù

Ho perso il lieto fine

Tra le fila di un discorso che non mi fai più

No, che non ti vorrei qui

Ma sei più forte di ogni volontà

Bella l’estate, mille bracciate di malinconia

Bella l’estate, bruciarsi il cuore per metterti via

Per metterti via

Bella l’estate

Trascino la mia ombra in mezzo al riso della folla

É folle piangеrti

Abbonda sulla bocca dello stomaco

La rabbia sale su

Sale su

Salе su

Sale su

So che non ti vorrei qui

Ma sei più forte di ogni volontà

Bella l’estate, mille bracciate di malinconia

Bella l’estate, bruciarsi il cuore per metterti via

Per metterti via

Bella l’estate

Sospiro ad ogni onda che si infrange

Sulla sponda delle tue bugie

Bella l’estate, quante bracciate di malinconia

Bella l’estate, bruciarsi il cuore per metterti via

Bella l’estate, spingersi al largo per poi dirsi addio

Per poi dirsi addio

Bella l’estate

Bella l’estate

Il video della canzone