Francesca Calvelli, chi è la compagna di Marco Bellocchio: vita privata, figlia, lavoro

Chi è Francesca Calvelli, compagna di Marco Bellocchio. Al fianco del regista piacentino dal 1992, è più giovane di lui di oltre vent’anni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Francesca Calvelli, compagna di Marco Bellocchio: vita privata, lavoro

Nata a Roma nel 1962, Francesca Calvelli ha 61 anni ed è un’affermata montatrice, nota al pubblico italiano soprattutto in quanto compagna del regista Marco Bellocchio. Si forma professionalmente al Centro sperimentale di Cinematografia a Roma, seguendo le lezioni del noto montatore Roberto Perpignani. Fa il suo esordio proprio al suo fianco nel ruolo di assistente nella pellicola Figlio mio infinitamente caro, nel 1985. Continua poi a lavorare insieme a Perpignani in La donna nella luna, nel 1988. Negli anni successivi lavora al montaggio dei documentari di Demetrio Salvi per poi dedicarsi principalmente a lungometraggi cinematografici.

Il suo lavoro nel cinema le vale diversi premi e riconoscimenti, tra cui tre David di Donatello, quattro Ciak d’oro e cinque Nastri d’argento. In carriera Calvelli ha montato film per molti registi di spessore come Michele Placido, Francesca Comencini, Danis Tanovic, Saverio Costanzo e lo stesso Bellocchio. Lavora infatti con il compagno in molti dei suoi film, tra cui Il sogno della farfalla, Il regista di matrimoni, Sangue del mio sangue e i più recenti Esterno notte e Rapito.

Vita privata: chi è sua figlia?

Marco Bellocchio e Francesca Calvelli stanno insieme dal 1992. “Quando ho incontrato Marco ho pensato: “Però, mica male!”” -ha affermato la montatrice in un’intervista concessa ad Amica- “Non era solo un’attrazione fisica, mi aveva impressionato il modo in cui mi aveva parlato. Marco mi ha dato fiducia. Con lui non ho mai avuto paura di esprimermi, e questo mi ha fortificata”. Dal loro amore nasce una figlia, Elena Bellocchio, oggi 29enne e anche lei nel mondo del cinema come attrice. Elena nasce vent’anni dopo il primo figlio di Bellocchio, Pier Giorgio, anche lui attore nato dalla relazione tra il regista e l’attrice Gisella Burinato.