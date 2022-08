Mannarino a Giulianova il 25 agosto: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Mannarino a Giulianova in concerto in occasione del suo tour e della presentazione del suo ultimo album uscito a settembre 2021.

Mannarino a Giulianova il 25 agosto: il cantante si esibisce nella città abruzzese in occasione del suo tour e dell’uscita del suo ultimo album. Il concerto si inserisce nel Terrasound, festival organizzato da Best Eventi con il patrocinio del Comune di Giulianova.

Mannarino a Giulianova il 25 agosto: scaletta delle canzoni

Alessandro Mannarino è in concerto a Giulianova il 25 agosto in Piazza Bruni Buozzi e per l’occasione del suo tour sta presentando il suo ultimo album, V.

Il concerto si inserisce nel Terrasound, festival organizzato da Best Eventi con il patrocinio del Comune di Giulianova. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che Mannarino porterà sul palco della città abruzzese:

Africa

Fiume nero

Agua

Apriti cielo

L’impero

Cantaré

Banca de New York

Lei

Serenata lacrimosa

Tevere Grand Hotel

Scetate vajo’

Vagabunda

Arca di Noè

Bandida

Paura

Statte zitta!

Me so ‘mbriacato

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto di Mannarino sono ancora disponibili sul sito ticketone.it e Ciaotickets per poter prendere parte all’evento. Il prezzo unico degli tagliandi messi a disposizione è di 39,10 euro. Mentre, di seguito le restanti date e tappe del tour del cantante sempre in giro per l’Italia:

3 settembre al Villa Bellini di Catania

4 settembre al Teatro di Verdura di Palermo

28 settembre all’Arena di Verona

