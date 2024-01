Perché Mew ha lasciato Amici, la cantante spiega tutto in un video: cosa ha detto?

Perché Mew ha lasciato Amici 23, la cantante spiega il suo addio in un video: “La salute mentale è una priorità”. Dopo valanghe di speculazioni, la giovane artista racconta i motivi che l’han spinta a lasciare il talent show Mediaset: che cosa ha detto?

Perché Mew ha lasciato Amici 23, il video della cantante: cosa è successo?

Dopo settimane di chiacchiere e speculazioni, Mew si è fatta finalmente avanti per spiegare in prima persona i motivi che l’hanno portata a lasciare la scuola di Amici 23. La giovane cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui ha chiarito la natura dei “motivi personali” che l’hanno spinta a rinunciare al talent. “Ho letto molte cose negli ultimi giorni ed è per questo che ho deciso di fare questo video.” -ha dichiarato Mew- “Non darò spiegazioni ma preferirei condividere con voi una scelta. Una scelta che ho fatto difficile ma anche positiva”. Nel suo discorso la cantante ha smentito le tante voci che parlavano di brutte litigate con i professori e anche di un addio legato al suo fidanzato Matthew: “Conoscere Matthew per me è stato bellissimo, mi ha aiutata tantissimo. L’amore che abbiamo è qualcosa di talmente vero che mi travolge. Non tanto da essere incinta ma comunque travolgente”.

L’artista si è detta molto soddisfatta della sua esperienza ad Amici e ha speso molte parole dolci per Maria De Filippi, che l’ha supportata durante tutto il suo percorso: “Il percorso ad Amici è sicuramente bello quanto impegnativo. Ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici per me è stata una salvezza, veramente una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Se penso ad Amici io penso a Maria, una donna incredibile che mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento. Mi da l’appoggio di cui ho bisogno e soprattutto mi capisce. Per questo il rapporto che abbiamo lo porterò sicuramente sempre nel cuore”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La depressione e la salute mentale: “Salta fuori anche nei momenti migliori della vita”

Nel video Mew ha raccontato la sua lotta contro la depressione, facendo intendere di aver deciso di fare un passo indietro per tutelare la sua salute mentale: “Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sto uscendo non solo consapevole dei miei limiti ma anche di come fare a superarli. Per questo ho deciso insieme a tutti che sarebbe stato giusto essere sincera, soprattutto con me stessa. Ascoltare il mio corpo, la mia mente e continuare questo percorso affrontandolo senza indossare maschere. Non ha senso. Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita, in questo caso nel momento più bello della mia vita. Si prende la fame, si prende le energie. Ho smesso di mangiare. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno. E ci sono pure riuscita ma poi ho capito che si può stare male, che si può crollare ma è importante parlarne. Se ne deve parlare. Con il tempo io ho cominciato ad abituarmi alle forti emozioni di questo percorso e di conseguenza i pensieri oscuri sono tornati, sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, giorno dopo giorno. Nonostante l’amore di tutti voi e delle persone all’interno del programma“.

La cantante ha chiuso il suo lungo discorso facendo un appello a chi, come lei, fatica a chiedere aiuto: “La salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è la priorità. Chi ne soffre sa quanto sia difficile in certi momenti restare lontani dalle persone che ami e dai propri cari. Questo messaggio è per dire abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male al 100%. Di non pensare che i vostri dolori siano condanne. Che non esiste solo l’ambizione. Io prendo questi miei dolori, che diventeranno musica, e la mia voce continuerà a salvarmi. Passo dopo passo”.