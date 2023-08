Perché Ciao Darwin è stato posticipato, cosa è successo?

Perché Ciao Darwin è stato posticipato, che cosa è successo? Altro rinvio per l’amato game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Mediaset ritira gli spot pubblicitari: “Decisioni dell’azienda, stiamo a vedere”.

Niente Ciao Darwin a settembre, perché è stato posticipato?

Non c’è pace per Ciao Darwin. Il ritorno in tv dello strampalato game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dopo ben quattro anni di assenza dal piccolo schermo, sarà posticipato di qualche mese. Ciao Darwin sarebbe dovuto ricominciare il 15 settembre, ma la Mediaset ha scelto di cambiare i programmi all’ultimo e ha già ritirato gli spot pubblicitari. Secondo le ultime indiscrezioni, lo show ritornerà su Canale 5 a partire da fine ottobre, inizio novembre. L’autore televisivo Marco Salvati ha commentato in modo vago la notizia su Twitter: “Sono decisioni, che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere”. Cosa è successo esattamente?

Le indiscrezioni di Candela: “Si attende una platea più ampia”

Getta luce sul mistero il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela che ha divulgato alcune indiscrezioni sul rinvio di Ciao Darwin sul suo profilo Twitter. Secondo Candela, i vertici Mediaset hanno scelto di conservare il game show per un periodo in cui sia garantito un pubblico più vasto: “Ciao Darwin, pronto da mesi, doveva debuttare il 15 settembre. Si temono valori assoluti bassi per caldo e scuole appena iniziate, da qui l’idea di slittare lo show tra ottobre e novembre (platea più ampia) anticipando a settembre la fiction con Massimo Ranieri“.