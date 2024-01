Avanti Popolo flop: dopo Sanremo, De Girolamo non tornerà

Avanti Popolo non decolla: il programma di Nunzia De Girolamo non riprenderà dopo Sanremo. Le ultime puntate

Avanti Popolo continua a far registrare ascolti bassi e si avvicina verso la chiusura con il possibile addio anche della conduttrice Nunzia De Girolamo.

Avanti Popolo chiude con ascolti flop: quando

Avanti Popolo continua a far registrare un flop di ascolti con la conduttrice Nunzia De Girolamo. Sono in programma altre tre puntate e dunque si andrà avanti fino all’inizio del Festival di Sanremo. E qualcuno già scrive del possibile successore della De Girolamo con il nome di Piero Chiambretti che sta girando.

Gli ospiti del 16 gennaio

Intanto, si prosegue ed ecco chi sono gli ospiti e quali sono le tematiche della puntata in onda martedì 16 gennaio 2024: “un’ampia intervista al Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Si torna, inoltre, a parlare del “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni, e delle polemiche sollevate da Fedez nei confronti dei giornalisti, per approfondire il ruolo degli influencer e capire se si è realmente alla fine di un’era. Ne discutono il giornalista Antonello Piroso, l’influencer Elen Ellis, l’autore e scrittore Federico Mello, Riccardo Pirrone, pubblicitario e social media manager di Taffo, l’influencer “pentita” Federica Micoli e la giornalista e saggista Mirella Serri. Infine, in occasione dei 70 anni della Rai, Nunzia De Girolamo intervista Carlo Conti ripercorrendo alcuni dei momenti più belli di sette decenni di storia del piccolo schermo con i suoi grandi protagonisti di ieri e di oggi”.