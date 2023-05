Peppe Quintale, chi è e che fine ha fatto il comico: vita privata, moglie, figli e programmi

Peppe Quintale è un comico principalmente che ne corso degli anni ha fatto una variegata esperienza nel mondo dello spettacolo e televisivo. Ha preso parte anche al film Tifosi di Neri Parenti, partendo come animatore nei villaggi turistici.

Peppe Quintale, chi è e che fine ha fatto il comico: vita privata

Peppe Quintale è nato a Napoli il 4 agosto 1963. Attualmente vive in Svizzera. Ha iniziato a lavorare come animatore nei villaggi turistici per poi passare in in radio ne 1992 a W Radio DJ. “La passione per la musica l’ho avuta sempre – ha detto -, avevo uno zio che faceva il parroco nel Cilento: quando venne a mancare lasciò un dizionario a mia sorella, che poi ha fatto una carriera da insegnante e assistente universitaria, e a me una chitarra”.

Peppe Quintale: moglie e figli

Non sono disponibili molte informazioni riguardo la sua vita privata. Nel corso degli anni è riuscito a tenere parecchi riserbo sulla sua vita personale e dunque non si sa se ha una moglie e dei figli.

I programmi

Quintale si è fatto conoscere nei programmi televisivi come Le iene o il Maurizio Costanzo Show. Nell’ultima stagione ha partecipato al programma musicale The Voice Senior, su Raiuno, condotto da Antonella Clerici. “È stata una bellissima esperienza – spiega Peppe -, anche perché nella mia vita ho cantato spesso, ho avuto una band per tanti anni, mi è sempre piaciuto farlo. E canticchio anche durante lo spettacolo”. Inoltre, è stato un inviato o Quelli Che il Calcio dove si collegava dai campi di pallone. Tra gli ultimi programmi L’Isola dei famosi: ha partecipato al reality nel 2008 arrivando fino alla semifinale.

