Fratelli Caputo: trama, cast e puntate della miniserie di Canale 5

Fratelli Caputo è la miniserie targata Mediaset tutta italiana. Andata in onda nel 2019, ottenne un discreto successo di pubblico tanto che viene riproposta in questo mese di agosto 2022 sempre in prima serata su Canale 5.

Fratelli Caputo: trama

Fratelli Caputo è una miniserie tv uscita nel 2019 con protagonisti principale Nino Frassica e Cesare Bocci. La fiction di Canale 5 racconta la storia di due fratellastri diversissimi tra loro: Nino e Alberto.

Il primo è un agente di spettacolo che vive in Puglia con la madre, il secondo è il sindaco di un borgo del nord Italia, paese in cui il padre dei due all’epoca scappò con un’altra donna (ossia la madre di Alberto). Dopo cinquant’anni di lontananza i due fratelli si trovano a condividere e vivere nello stesso casale. Inevitabili le esilaranti e divertenti scaramucce che vedono i fratelli Caputo protagonisti

Fratelli Caputo: cast

Nel terzo episodio della serie compare anche Red Canzian nei panni di se stesso. Tuttavia, i personaggi principali sono interpretati da Nino Frassica e Cesare Bocci ma il resto del cast è completato da Aurora Quattrocchi, Sara D’Amario, Giorgia Boni e Riccardo de Rinaldis.

Quante puntate della miniserie di Canale 5

In tutto, le puntate della prima stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa cento minuti, in onda una per serata, per quattro prime serate ed altrettante settimane.

La replica della prima stagione inizia mercoledì 10 agosto 2022, quindi quella dell’ultima puntata andrà in onda il 31 agosto.

