Spiraglio sulle pensioni dei medici da parte della Lega. Intervenendo a Radio 24, infatti, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha aperto alla possibilità che il Governo corregga la manovra di bilancio sul capitolo pensioni dei medici per la quali la categoria ha annunciato lo sciopero.

Pensioni medici, la Lega apre a un maxi-emendamento correttivo

Spiragli di modifica sulle pensioni, in particolare sul rendimento della quota contributiva prevista anche per la Cassa pensione sanitari. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. “C’è la possibilità di correggerla. Non ci saranno emendamenti, ma come Governo possiamo, in qualche modo e a saldi invariati, cercare di gestire questa situazione. Se c’è la necessità per correggere alcune cose faremo un maxi-emendamento, come sempre accade”.Una riflessione in tal senso arriva dalla Lega anche perchè la norma inserita spinge i medici ad andare in pensione subito. “Limare, sistemare norme, abbiamo fatto tante Finanziarie e sappiamo che questo può avvenire”.

Annunciato lo sciopero

I sindacati medici già negli scorsi giorni avevano fortemente contestato questa misura minacciando anche lo sciopero. Con il testo della manovra si andrebbero a ridurre infatti le aliquote di rendimento dei contributi versati prima del 1996 colpendo quasi il 50% del personale attualmente in servizio. La perdita è stimabile tra il 5% e il 25% dell’assegno pensionistico annuale, da moltiplicare per l’aspettativa di vita media.