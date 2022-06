Peaky Blinders 6 arriva su Netflix: uscita, cast, episodi e Tommy muore?

Peaky Blinders 6 è in arrivo su Netflix l’ultima ed entusiasmante avventura che tirerà le somme. La serie ha unito gli appassionati di tutto il mondo, raccogliendo commenti positivi da critica e pubblico, con ovviamente diversi riconoscimenti.

Peaky Blinders 6 arriva su Netflix: uscita

Peaky Blinders è arrivato alla sua sesta stagione che è prontissima a sbarcare su Netflix. La nuova stagione sarà caricata alle 9.00 di mattina di venerdì 10 giugno 2022.

Una volta completata la messa in onda su BBC One, ecco l’arrivo finalmente sulla piattaforma streaming.

Peaky Blinders 6: cast

Il cast per la sesta stagione sarà quasi del tutto confermato con alcuni volti nuovi. Ci saranno ovviamente Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, Paul Anderson come Arthur Shelby, Sam Claflin come Oswald Mosley, Anya Taylor-Joy come Gina Gray, Finn Cole come Michael Gray, Sophie Rundle – Ada Thorne, Natasha O’Keeffe – Lizzie Shelby, Harry Kirton – Finn Shelby, Packy Lee è Johnny Dogs, Daryl McCormack è Isaiah e Emmett J Scanlan è Billy Grade.

Purtroppo, Helen McCrory, alias la famigerata Polly Gray, è venuta a mancare nell’aprile 2021. Non si sa se ha fatto in tempo a girare qualche scena dell’ultima stagione. Ci saranno, naturalmente, alcuni nuovi membri del cast che si uniranno ai ranghi tra cui, Stephen Graham (Line of Duty), James Frecheville (Animal Kingdom), Amber Anderson (Black Mirror) e Conrad Khan (Black Mirror). Non è ancora stato stabilito se vedremo il ritorno di Alfie Solomons interpretato da Tom Hardy, che è ritornato nel finale della quinta stagione dopo essere stato dato per morto.

Peaky Blinders 6: episodi

Gli episodi sono confermati essere sei e saranno caricati su Netflix tutti insieme a partire sempre da venerdì 10 giugno 2022. Ci sono stati diversi problemi e ritardi a causa della pandemia. Le riprese sono ricominciate nel gennaio 2021 e poi il 28 maggio 2021

Anticipazioni: Tommy muore?

Tra le anticipazioni e possibili allerta spoiler, si sussurra se sia possibile o meno la morte del protagonista Thomas Shelby.

La sesta stagione parte da una vendetta e così viene attirata l’IRA in una trappola, con Captain Swing che viene uccisa da Arthur, che può così fare giustizia dopo la morte di Polly durante il comizio di Oswald Mosly al termine della quinta stagione (una scena che non vedremo mai, considerando la prematura morte dell’attrice Helen McCrory.

La morte di Thomas si cerca di pianificarla facendogli credere di essere malato e quindi prossimo alla fine.

Tutto va verso questa direzione ma qualcosa di improvviso e inaspettato accade e la sesta stagione avrà un finale non così scontato.