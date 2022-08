Pd-M5s, rottura anche in Sicilia. Conte: “M5S correrà da solo”

Giuseppe Conte ha fatto sapere che il Movimento cinque stelle correrà da solo anche in Sicilia. La decisione di Giuseppe Conte era attesa oggi, nell’ora di pranzo, e come previsto è arrivata.

Tra Pd e M5s, quindi, è rottura anche in Sicilia e il M5S e il Pd correranno divisi. A spiegare questa decisione, però, è lo stesso Conte sulle sue pagine social. “In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola – ha infatti fatto sapere – alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II.

Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate”.

“No ad impresentabili nelle liste”