Pazza Musica, l’ultimo singolo di Marco Mengoni ed Elodie: testo e video

Il mese di Maggio sta per concludersi ed è pronto a lasciare spazio alla stagione estiva. Per l’occasione ecco Marco Mengoni che presenta il suo ultimo singolo, Pazza Musica, cantato insieme a Elodie.

Altro pezzo che si candida come hit.

Pazza musica, il testo dell’ultimo singolo di Marco Mengoni

Dopo aver vinto Sanremo 2023, Marco Mengoni è stato investito da un enorme successo e ha potuto partecipare anche all’Eurovision, confermando le sue grandi doti canore. Qualche settimana dopo ecco che l’artista presenta il suo nuovo singolo, accompagnato dalla voce di Elodie (anche lei concorrente del festival). Si tratta di Pazza Musica.

La canzone vuole invitare gli ascoltatori a lasciarsi andare, dimenticando per un attimo le preoccupazione della vita. Il sound, un connubio tra blues e jazz, permette ai due artisti di concorrere per divenire il tormentone estivo, dovendosi però contendere il titolo con altri pezzi, tra cui DISCO PARADISE.

Di seguito il testo del brano:

Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei

Dudo, chissà cosa cerco dentro un display

E non mi va di pensare, forse è l’effetto della TV

La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più

Come cerco l’autotune mi rimani in testa e non mi passa più

Però si vede il mare, non siamo così male

Corriamo forte sopra le paure e il panico

Per mandare tutto al Diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada

Che poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Mamma mi diceva: “Non ti fare male

Esci solo con i criminali

All’inizio sono tutti bravi

Alla fine da dimenticare”

“Sei l’unica”, non ci casco più

Voglio una pazza musica, poi sex blues

E non mi va di pensare, forse è l’effetto che mi va su

La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più

Quelle cose che vuoi tu

Ma che mal di testa, Madonna oh Gesù

Però si vede il mare, non siamo così male

Corriamo forte sopra le paure e il panico

Per mandare tutto al Diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada

Che poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica

Il video della canzone