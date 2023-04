Medico arrestato per omicidio della moglie, succede a Bologna

Un fatto di cronaca che sembrava non avere una soluzione. Un medico è stato arrestato per l’omicidio della moglie, dopo circa un anno e mezzo dall’accaduto. Il decesso della donna di 62 anni appariva dovuto a cause naturali, ma finalmente si scopre la verità.

Bologna, omicidio moglie, arrestato medico

La città di Bologna ha finalmente risolto un vero e proprio mistero. Questo ha portato il medico ad essere arrestato per l’omicidio della moglie. L’uxoricidio è avvenuto il 31 Ottobre 2021, ma secondo gli esperti sembrava trattarsi di decesso per cause naturali. La 62enne Isabella Linsalata – specialista in ostetricia e ginecologia – era stata trovata senzavita nel proprio appartamento. Qualche giorno dopo il marito, conosciuto in campo medico, è stato accusato e arrestato per omicidio aggravato (su tutto).

Il responsabile è Giampaolo Amato, medico che per diversi anni (dal 2013 al 2020) ha lavorato per la Virtus Pallacanestro e, proprio in quegli anni, sembra essersi procurato dei farmaci che somministrava alla moglie. L’uomo avrebbe così fornito di nascosto alla moglie un mix letale, composto da un anestetico ospedaliero e da benzodiazepine, portandola al decesso. Le lunghe indagini si sono così risolte con l’accusa del medico e il conseguente arresto. Inizialmente dichiaratosi innocente, il medico adesso sembra accusato anche di aver tolto la vita alla suocera, venuta a mancare 22 giorni prima della figlia (ovvero di sua moglie).

Oltre all’accusa di omicidio aggravato, risulta colpevole di appropriazione e detenzione illecita di farmaci psicotropi. Un giallo risolto che porta all’arresto del marito, responsabile della morte della moglie e, con molta probabilità, anche della suocera.

Il dottor Giampaolo Amato – specializzato in medicina dello sport e oftalmologia – possiede anche un dottorato in scienze neurologiche ed è stato medico della Virtus Pallacanestro per diverso tempo, oltre ad essere dipendente dell’Ausl di Bologna. Attualmente risiede nel carcere della Dozza, dopo più di un anno e mezzo dal decesso della moglie.

