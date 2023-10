Patti Smith a Parma: scaletta delle canzoni, biglietti, info del concerto e tour in Italia

Patti Smith a Parma si esibisce in occasione del suo tour che prevede anche altre tappe proprio in Italia nelle prossime settimane.

Patti Smith a Parma si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 4 ottobre in occasione del suo tour e della festività di San Francesco che fornisce all’evento un grande significato simbolico.

Patti Smith a Parma: scaletta delle canzoni

Patti Smith si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 4 ottobre 2023 in Piazza Duomo a Parma. L’evento è reso possibile grazie all’impegno diComune di Parma e Assessorato alla Cultura, Caos OrganizzazioneSpettacoli, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma, nonché alla preziosa disponibilità del Vescovado. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco:

Grateful

Footnote to Howl (Allen Ginsberg cover)

Ghost Dance

My Blakean Year

Guiding Light (Television cover)

Nine

Dancing Barefoot

Beneath the Southern Cross

One Too Many Mornings (Bob Dylan cover)

Because the Night

Peaceable Kingdom / People Have the Power

Pissing in a River

Gloria (Them cover)

After the Gold Rush (Neil Young cover)

People Have the Power

I biglietti, info del concerto e tour in Italia

Per il concerto è tutto sold out con i biglietti non più disponibili e di conseguenza non possono essere più acquistati sulla piattaforma di ticketone. L’inizio dl concerto è previsto per le ore 19 con modifiche apportate alla viabilità intorno piazza Duomo. L’artista sarà ancora in Italia nei Teatri tra novembre e dicembre con il suo “Patti Smith – A tour of Italian Days”.

28nov | ANCONA @Teatro delle Muse

04 dic | BARI @Teatro Petruzzelli

08 dic | SCHIO @Teatro Civico

12dic | BOLOGNA @Teatro Duse Bologna

14dic | VENEZIA @Teatro Malibran

