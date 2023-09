Totò, chi era la figlia Liliana De Curtis: marito, matrimonio, carriera, tv

Liliana De Curtis era la figlia di Totò, indimenticato autore italiano. Come il padre, aveva intrapreso la carriera di attrice.

Totò, chi era la figlia Liliana De Curtis

Liliana de Curtis era la figlia di Totò e Diana Rogliani. Il nome Liliana, scelto non a caso, le fu dato in ricordo di Liliana Castagnola, donna alla quale l’attore napoletano era stato legato sentimentalmente prima di unirsi a Diana Rogliani e che si era suicidata per lui.

È venuta a mancare nella sua casa di Roma il 3 giugno 2022 all’età di 89 anni.

Carriera tra film e tv

Liliana, come il padre Totò, lavorò all’interno del mondo dello spettacolo. La figlia di Totò ebbe una breve esperienza come attrice partecipando nel 1940 alle riprese del film San Giovanni decollato e comparendo nel 1954 in Orient Express. Curò per Rai 3 un documentario di mezz’ora intitolato Io lo conoscevo bene, con interventi di Ninetto Davoli e Giacomo Furia. Nel 2007 interpretó se stessa commentando in voce la trasmissione televisiva Siamo Stati Uniti.

Fu spesso ospite in televisione in trasmissioni rievocative della figura di suo padre, del quale promosse il ricordo con manifestazioni in diverse località d’Italia, dedicandogli anche libri biografici, fra cui Malafemmena, pubblicato nel 2009 per Arnoldo Mondadori Editore.

Teatro

Liliana ha sperimentato anche il teatro. Ha collaborato, ad esempio, con l’autore-attore Antonino Miele, con cui ha recitato negli spettacoli Pardon Monsieur Totò (a fianco anche di Vito Cesaro) e Totò dietro le Quinte (per la regia di Mario Di Gilio).

Matrimonio e marito

Liliana si sposò per la prima volta nel 1951, con il produttore cinematografico Gianni Buffardi e da questo ebbe due figli: Antonello e Diana. Successivamente si unì in matrimonio con Sergio Anticoli, col quale ebbe la figlia Elena (nata nel 1969).