Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l'oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 23 al 29 gennaio per tutti i segni.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 23 al 29 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Anno nuovo, vita nuova per gli appassionati di astrologia, che si preparano ad affrontare il 2023. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno le prime settimane del nuovo anno? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 23 al 29 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Settimana energizzante in arrivo per i nati nell’Ariete. Siete pronti a chiudere gennaio al meglio delle vostre capacità, recuperando un po’ di terreno perso all’inizio di questo nuovo anno. Vi sentite più positivi e ottimisti, il futuro non sembra più così bieco. Cercate di lasciarvi alle spalle vecchi nervosismi: guardate la questione da un altro punto di vista e potreste trovare una soluzione.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

I nati nel Toro vedranno finalmente riconosciuti i propri sforzi. Vi siete fatti in quattro in ufficio per fin troppo tempo senza che nessuno lo notasse, un gesto di approvazione vi riempirà di nuova voglia di fare. Vi lanciate verso febbraio con grande positività e smania di mettervi in gioco. In amore, occhi aperti: potrebbe esserci qualcuno di speciale nei dintorni.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Settimana a testa alta per i nati nei Gemelli. Vi sentite inarrestabili, riuscite a scalare qualsiasi ostacolo e a scrollarvi di dosso ogni malanno o cenno di spossatezza. Questa grande fiducia in voi stessi può però essere una lama a doppio taglio. Attenti a non peccare di presunzione, soprattutto quando si parla di investimenti. Rischiate un bagno di umiltà.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

La Luna sorride ai nati nel Cancro, che godranno anche del supporto di Marte e Giove. Gli astri vi aprono il cuore, vi sentite pronti ad amare e ad essere amati. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti più reconditi, cercate qualcuno disposto ad ascoltarvi e ad accogliervi. La tensione si dissipa nel fine settimana, è un buon momento per sedersi e pensare al futuro.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Cautela è la parola d’ordine per i nati nel Leone nei prossimi giorni. Muovetevi con i piedi di piombo ed evitate mosse azzardate. Tenete sotto controllo la rabbia e la voglia di polemizzare, non porteranno a nulla di buono in questa settimana. A volte è meglio prendere le distanze per un po’ per evitare di peggiorare ancor di più la situazione. Riprendete il discorso a mente fredda.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Qualche fastidio di troppo nei prossimi giorni per i nati nella Vergine. Nulla di irreparabile, ma abbastanza da provocarvi qualche sospiro nella prima parte della settimana. Perseverate senza preoccuparvi troppo, gli astri sono con voi e vi guidano verso nuovi e attraenti progetti. Non abbiate paura di affidarvi a chi vi vuole bene, saranno sempre nel vostro angolo del ring.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

È l’ora di fare qualche compromesso per i nati nella Bilancia. Qualche discussione di troppo vi ha allontanato da una persona importante negli scorsi giorni. L’unico modo per riparare a quanto successo è fare il primo passo. Il cielo è a voi favorevole e vi supporterà nel percorso di riconciliazione. Occhi aperti per le nuove opportunità, non si sa mai da dove possano arrivare.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Sorrisi a trentadue denti per i nati nello Scorpione in quest’ultima settimana di gennaio. Da un lato c’è molto nervosismo, sia in ufficio che in privato, frutto di questioni sempre più urgenti. Dall’altro, avete il pieno controllo della situazione e sprizzate fiducia in voi stessi. Sapete cosa fare, non esitate proprio adesso. Alla fine ne uscirete più che vincitori.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

I nati nel Sagittario dovranno accettare di dover rallentare un po’. Andate a cento all’ora da fin troppo e ora gli astri sembrano rivolti altrove. Prendetevi del tempo per ricaricare le batterie e osservare con calma la situazione. Almeno il Sole e Venere sembrano pronti a darvi un aiuto in questo periodo di pausa, approfittatene per riaccendere amicizie e relazioni.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Il cielo dei nati nel Capricorno, ma il futuro resta molto nebuloso. Ferite ancora aperte e situazioni fin troppo indefinite riempiono la vostra testa di dubbi e perplessità. Gli astri vi sorridono e vi apriranno molte porte nei prossimi giorni: prendetevi del tempo per analizzare tutte le vostre possibilità e prendere una decisione.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Il Sole è con i nati nell’Acquario, il cui futuro è giustamente luminoso. Tanta luce e positività nei prossimi giorni, potreste riuscire dove avete fallito in precedenza. Potreste riuscire a rispolverare un progetto morto in partenza o a convincere qualcuno finora irremovibile. Attenti, però, a non immischiarvi in troppi affari contemporaneamente. Troppi impegni vi renderebbero stressati e suscettibili.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 gennaio

Gli astri sono dalla parte dei Pesci, che però dovranno provare a mettersi in gioco. È improbabile che il cielo possa aiutarvi se vi isolate del tutto. Uscite ed agite, provate a fidarvi di chi avete attorno almeno un pochino. Potreste riuscire a realizzare molto più di quel che credete possibile. In amore il vostro fascino è alle stelle, mettetevi all’opera e avrete molte soddisfazioni.