Elezioni in Grecia 2023, vince Mitsotakis con i conservatori ma annuncia di voler tornare di nuovo alle urne

Elezioni in Grecia 2023: grande e larga vittoria per il conservatore Mitsotakis. Nonostante i numeri siano dalla parte del premier vincente, incredibilmente viene annunciato che si tornerà al voto nel mese di giugno.

Elezioni in Grecia 2023, vince Mitsotakis con i conservatori

In Grecia si sono tenute le elezioni politiche che hanno visto vincere il l premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dimokratia. “I dati delle urne sono chiari: il messaggio è che Nea Dimokratia è autonoma”. lLex premier greco alla guida del partito di sinistra Syriza, Alexis Tsipras, ha telefonato a Mitsotakis per congratularsi con lui della vittoria alle elezioni. “Il risultato elettorale è estremamente negativo per Syriza. Ho contattato Mitsotakis e mi sono congratulato con lui per la sua vittoria. Le partite hanno sia vittorie che sconfitte. I nostri organi collegiali si riuniranno immediatamente per valutare i risultati elettorali“, ha detto.

“Congratulazioni al mio amico Mitsotakis di Nuova Democrazia. I cittadini greci hanno premiato il lavoro fatto al governo. Un successo elettorale importante per continuare ad affrontare insieme le sfide europee, a cominciare da quelle nel Mediterraneo, nel solco della famiglia del Ppe”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Si torna di nuovo alle urne

Il nuovo premier ha spiegato che il sistema “proporzionale porta a vicoli ciechi”. “Alle prossime elezioni dimostreremo che quello che hanno voluto i cittadini, l’autosufficienza di Nea Dimokratia, verrà confermato matematicamente”. Dunque, fonti del suo partito hanno fatto sapere che Mitsotakis intende rinunciare a un mandato esplorativo per ripresentarsi al voto il 25 giugno, con un sistema elettorale che gli può garantire una più sicura maggioranza.