New York allagata per le forti piogge: dichiarato lo stato d’emergenza

New York allagata a causa di forti temporali che si sono abbattuti nella città americana con i tanti disagi per i cittadini.

New York allagata per le forti piogge che si stanno abbattendo in città. Molte critiche rivolte all’amministrazione per non aver dato l’allarme e la notizia del terribile maltempo in tempo. Intanto, è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

New York allagata per le forti piogge

“La situazione è pericolosa” e continuerà a esserlo per ore, hanno avvertito le autorità: la città americana di New York risulta essere praticamente allagata per le forti piogge che si sono abbattute in queste ore. “Stiamo affrontando delle condizioni meteo pericolose e la situazione non è ancora risolta“, ha detto il sindaco della città, Eric Adams, durante una conferenza stampa questa mattina. “Non voglio che le brevi pause tra un rovescio e l’altro facciamo pensare che sia tutto finito, non lo è”. Ci sono tante foto e molti filmati sui social che documentano la situazione critica nella città.

BREAKING : State of emergency declared in New York City due to heavy flooding. pic.twitter.com/G9381xcbmf — Aldrich (@observer888888) September 29, 2023

Dichiarato lo stato d’emergenza

Vista la situazione critica, la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza per la città di New York. In un’intervista con l’emittente WNBC-TV ha esortato i cittadini a rimanere in casa. “Si tratta di un evento meteorologico impegnativo ed estremamente pericoloso“, ha detto Hochul, “Ho bisogno che tutti i newyorkesi mi ascoltino e rimangano al sicuro”.

