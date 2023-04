Parma, 22enne in giro per la città: deve scontare due anni di carcere, arrestato

A Parma è stato arrestato un ragazzo che deve scontare due anni di carcere, ma che vagava libero per la città.

Fermato per un controllo, è stato preso dalle forze dell’ordine.

In giro per Parma, arrestato: deve scontare due anni di carcere

Giornate impegnative per Parma, che ha visto i carabinieri della Compagnia della medesima città affacendati tra posti di controllo e pattuglie ubicate in vari punti. Perlustrato il quartiere San Leonardo e, nello specifico, la stazione ferroviaria e via Monte Altissimo, oltre ad alcuni quartieri Oltretorrente. Nel complesso, le forze dell’ordine hanno controllato circa 100 veicoli e identificato più di 130 persone.

Alcune auto sono state controllate in modo dettagliato e alcune persone perquisite, scovando anche delle irregolarità, tra tutte il possesso di stupefacenti.

Nella zona di San Leonardo gli agenti preposti hanno fermato un veicolo guidato da un ragazzo di 18 anni di origini albanesi. Controllando l’autovettura, i carabinieri hanno scorto delle sostanze stupefacenti, ben 13 involucri contenenti cocaina (per nove grammi) e 150 euro in contanti. Il ragazzo è stato così denunciato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una serata che ha portato alla cattura di più di cinque persone, tutte in possesso di stupefacenti, come un moldavo di ricrca 30 anni che possedeva circa un grammo di eroina e un coltello a scatto.

Nella zona di Piazzale Santa Croce, oltre alle tante irregolarità scorte, è stato catturato un 22enne di origini senegalesi, arrestato poiché possiede già una denuncia a suo carico e deve scontare due anni di carcere per precedenti reati contro il patrimonio.

Le forze dell’ordine della città emiliana hanno così vissuto una serata impegnativa, riuscendo però ad arrestare parecchi criminali, rendendo le strade più sicure.

