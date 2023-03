Paratici, la Fifa ha esteso le sanzioni anche agli ex dirigenti della Juve: la reazione del Tottenham

Paratici probabilmente dovrà scontare la squalifica, anche se si trova all’estero. La Fifa è stata chiara estendendo l’inibizione che riguarda l’ex dirigente della Juventus anche fuori i confini italiani. Ecco la risposta del Tottenham.

Paratici, la Fifa ha esteso le sanzioni anche agli ex dirigenti della Juve

La sentenza che ha coinvolto il modo Juventus non riguarda solo l’Italia ma coinvolge anche chi, oggi, si trova a lavorare all’estero come Fabio Paratici, attualmente dirigente del club inglese il Tottenham. “La Fifa conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente della commissione disciplinare della Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale”.

Lo scorso 20 gennaio l’ex dirigente bianconero era stato sanzionato con 30 mesi di inibizione nell’ambito del procedimento della giustizia sportiva sul caso plusvalenze Juve. Il club è stato penalizzato di 15 punti, inibizione di 2 anni invece ad Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved.

La reazione del Tottenham

Dopo la decisione della Fifa, il Tottenham ha risposto con un comunicato, chiedendo chiarezza sulla situazione che coinvolge un suo dirigente. “In seguito alle notizie odierne sui media, in merito alla decisione della Commissione Disciplinare della Fifa di estendere a livello mondiale la sanzione inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC a Fabio Paratici il 20 gennaio 2023, il Club ha inoltrato urgenti richieste alla Fifa stessa”. Poi si legge ancora nella nota ufficiale del club: “La Fifa nel tardo pomeriggio di oggi ci ha risposto per iscritto notificandoci oggi, mercoledì 29 marzo 2023, che è stata presa la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa di estendere la sanzione della FIGC a tutto il mondo. Questa deliberazione della commissione è stata assunta senza preavviso a nessuna delle parti coinvolte. Chiediamo urgentemente alla Fifa ulteriori chiarimenti sui dettagli della proroga e della sua deroga alla sanzione FIGC”. Poi il club conclude: Ci teniamo a precisare che quando Fabio ieri ha concesso l’intervista sui canali del Club, né lui né il Club avevano alcuna indicazione su quale potesse essere la decisione da parte della Fifa, in base al fatto che la sanzione FIGC è stata decisa il 20 gennaio 2023 e che rimane soggetta a un appello previsto per il 19 aprile 2023″.

Club announcement – Fabio Paratici — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2023

LEGGI ANCHE: Sentenza Juve, Perin rivela cosa è stato scritto nella chat di squadra dopo la penalizzazione: poi sulla Champions