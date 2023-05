Parata del 9 maggio in Russia per il Giorno della Vittoria: cosa si festeggia e perché è importante

Parata del 9 maggio in Russia: ecco cosa si celebra e si ricorda in questo giorno importante e speciale per i russi.

Parata del 9 maggio in Russia per festeggiare la grande vittoria sulla Germania nazista. Come ogni anni Mosca si prepara alla grande sfilata con Putin che non dovrebbe mancare l’ennesima occasione di propaganda.

Parata del 9 maggio in Russia per il Giorno della Vittoria: cosa si festeggia

Il 9 maggio è una data significativa per la Russia: giorno della vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale. Per l’occasione famosa è la grande parata in particolare di Mosca nella piazza Rossa. Di solito si univano all’evento anche tutte le altre città del Paese. Tuttavia, al momento, sarebbero circa 21 le città che hanno deciso di annullare del tutto gli eventi in programma, come riportano alcuni media russi indipendenti, tra cui Verstka e Meduza. Molti hanno rinunciato per motivi di sicurezza e poi siccome si usa far sfilare i militari, la maggior parte si trova a combattere nella guerra in Ucraina.

“Si sta preparando una parata regolare ed è tutto quello che posso dire. Il presidente parlerà, come sempre”, ha assicurato Peskov, aggiungendo che dopo il tentativo di attacco saranno prese ulteriori misure di sicurezza, anche durante la parata militare del 9 maggio. “Certo – ha detto – le misure di sicurezza saranno rafforzate nel corso dei preparativi per la parata del Giorno della Vittoria. La residenza presidenziale è sorvegliata”.

Perché è importante

Negli ultimi anni è diventata ancora più importante per la propaganda di Putin che soprattutto in questo periodo deve tenere alta l’attenzione e il sostegno per la guerra in Ucraina. Durante la parata, migliaia di cittadini, in particolare giovani, sono invitati a sfilare con in mano i ritratti dei nonni che combatterono durante la guerra e oggi non più in vita.