Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno per tutti i segni zodiacali

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per questi giorni di giugno che vanno dal 24 al 30 giugno pubblicate sul settimanale Chi.

Cosa ci riserva il futuro dal 24 al 30? Ecco l’oroscopo settimanale di Branko.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno Saturno è nel vostro segno e per questo motivo riceverete degli influssi positivi sul lavoro e in affari. Ciò che costruirete questa estate sarà duraturo. La presenza della Luna in Cancro sarà fondamentale e vi permetterà di prendere una decisione importante per la vostra felicità. Come genitori non riuscite a partecipare molto alla vita dei vostri figli. Per i single di questo segno potrebbe esserci un incontro fortunato con l'Acquario. Toro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno il finale di giugno decisamente positivo per i nati sotto il segno del Toro. La Luna sarà nel vostro segno e diventerà particolarmente attiva mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno. La Luna nuova in Cancro vi porterà fortuna soprattutto se state per firmare dei contratti o stipulare contratti di collaborazione. Avrete una piccola vittoria nei rapporti con le persone vicine, fratelli e parenti. Troverete anche nuove amicizie nell'ambiente di lavoro. Incontro fortunato con il Capricorno. Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno Accogliete luglio con tutto lo slancio di quando avete in mente un piano, una destinazione. Questo è il momento in cui potrete creare il vostro futuro. Il 29 giugno sarà una giornata entusiasmante per la carriera e i soldi. Per i single scatterà una particolare alchimia con l'Ariete.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

Troverete novità che vi faranno capire che non avete sbagliato nulla. La Luna sarà nel segno nelle giornate del 29 e del 30 giugno. Dovrete attendere fiduciosi. Incontro fortunato con il Pesci che vi ricambia e si aggrappa a voi per superare i problemi. I nati nel Cancro affronteranno tante difficoltà quest’estate. Prendetevi questa settimana per rilassarvi e prepararvi alle sfide in arrivo. Dedicatevi all’amore e al vostro partner.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

Liberi di vivere passioni ed emozioni per l’influsso di Venere e Mercurio, Marte e Giove nel weekend. Questa settimana non c’è bisogno di tirare in ballo Saturno che non comprometterà affatto l’andamento delizioso prodotto dalle stelle. State meditando intanto una vendetta professionale per la seconda parte dell’anno La Luna sarà nel segno dal 1 luglio. Avventura d’amore e di vita con il Gemelli. Sarà un inizio di estate un po’ in salita, visto che avrete qualche problemino di troppo da risolvere sia con voi stessi che con gli altri.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

E’ importante dedicare il weekend al relax, magari in un centro benessere. Potrete avere disturbi a braccia e gambe e qualche risentimento ai bronchi. Sorprendenti gli ultimi due giorni di giugno: la Luna nuova in Cancro indica la nuova strada da seguire. Nei rapporti sentimentali meglio cambiare strategia. L’Acquario vi ammalierà con il suo fascino e non potrete dire di no. Questa estate sarà dura per tanti versi, ma non perdete assolutamente la vostra tenacia perché ne uscirete più forti che mai.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

E’ difficile fare programmi di questi tempi: si parte in una direzione e si finisce per andare in quella opposta. Da venerdì 24 al 27 giugno pensate al vostro futuro e cercate di capire cosa vorrete fare. Non mancheranno momenti di passione e flirt o avventure in viaggio. Incontro sì con Ariete anche se non sarà facile averci a che fare considerando che è un carattere abbastanza difficile da saper prendere. E’ da tanto che state aspettando una risposta, e proprio in questi giorni arriverà e vi svolterà la vita.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

Mercurio nel segno vi consentirà di riuscire a trovare nuove fonti di reddito. Molto indicata per gli affari la Luna nuova in Cancro che chiude giugno. Saturno in opposizione vi ha impedito in questi mesi la scalata al successo ma ora la presenza di Nettuno ammorbidisce tutto. Incontro favorito con il Cancro. Amore o illusione? Il rischio esiste. Chi sta cercando l’amore questo è il periodo giusto per mettersi in gioco.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

Nei mesi passati la vostra carriera ha subito una battuta d’arresto ma non dovete temere perché le cose sono in ripresa. Le opposizioni di Venere e Mercurio vanno prese con più leggerezza. Tentate qualcosa di nuovo visto che la Luna è nel vostro segno fino a fine mese. A breve ci sarà una rinascita professionale o sentimentale. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma inaspettato per voi ma dovete essere veloci. La donna Sagittario avrà una particolare intesa con il Leone. Sarà un periodo questo in cui avrete le vostre soddisfazioni da un punto di vista economico.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

Passione alle stelle con la persona di cui siete innamorati. Le donne saranno brave a nascondere i problemi sul lavoro. Plutone insiste sulla necessità di aggiornare le competenze. Incontro fortunato con Gemelli che vi attende desiderosi. Avete tanta voglia di rilassarvi, ma attenzione perché gli esami per voi non finiscono mai.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

Il pianeta rosso dovrà attraversare il Toro e quadrerà a Saturno. Questa sarà l’estate del vostro amore. Preparate la vostra vacanza in Turchia o sul mare. In questo momento particolare, l’Acquario conquista tutti con il suo grande fascino. Battete il ferro finché è caldo. Grande fortuna in amore. Incontro sì con il Leone. La primavera degli Acquario si chiude con la Luna nel segno. È un buon momento per fermarsi a riflettere e ad affrontare problemi importanti e questioni irrisolte.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 24-30 giugno

Tensioni in famiglia o confusione nei rapporti. Cercate di staccare durante il weekend con attività particolarmente impegnative. Avrete contro Luna, Venere e Mercurio e questo basterà per mandarvi in tilt. Le spese domestiche saranno fuori controllo. Ciò non impedisce una breve vacanza al mare meglio se in Calabria. La Luna nuova vi guiderà dandovi indicazioni utili per lavoro, famiglia e amore. Incontro interessante con il Cancro, ma questa estate avrà per voi un retrogusto dolce amaro. I nati nei Pesci si troveranno di fronte a un periodo cruciale. L’astrologo sconsiglia di esitare: è il momento di prendere una decisione definitiva e di chiudere la partita.