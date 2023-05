Russia, raid nella notte su diverse città ucraine: da Mosca presto risponderanno all’attacco al Cremlino

Russia, raid contro diverse città ucraine dopo i due droni fatti esplodere contro il Cremlino. Attacchi pesanti e che continuano nella guerra che non trova una fine. E da Mosca fanno sapere che risponderanno all’atto terroristico.

Russia, raid nella notte su diverse città ucraine

Nella notte diversi raid contro le città dell’Ucraina. Nel mirino dei russi sono finite, oltre alla capitale Kiev, anche Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Mykolaiv, Odessa, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Lo riporta Rbc-Ucraina. “A Odessa di notte, il nemico ha inviato un attacco di 15 Shahed-131/136”, si legge nel rapporto: 12 droni nemici sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea e dai gruppi mobili di fuoco, mentre “tre droni hanno colpito i dormitori di una delle istituzioni scolastiche di Odessa. Un incendio è stato rapidamente spento. Nessun è rimasto ferito”.

Intanto, sul suo sito l’Ambasciata statunitense a Kiev. “Alla luce della recente recrudescenza degli attacchi in Ucraina e della retorica incendiaria di Mosca, il Dipartimento di Stato avverte i cittadini statunitensi dell’aumento della minaccia di attacchi missilistici, anche a Kiev e nell’Oblast di Kiev”, si legge nel messaggio.

Da Mosca presto risponderanno all’attacco al Cremlino

“La Russia risponderà all’atto terroristico dell’Ucraina sotto forma di un tentativo di attacco con un drone al Cremlino quando lo riterrà necessario”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, le cui parole sono state riportate dall’agenzia Tass.

“Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono? La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile. La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante”, ha aggiunto Antonov, sottolineando che Mosca “risponderà quando lo riterrà necessario, in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese”. Le osservazioni dei funzionari di Washington “sono sorprendentemente ciniche e assurde”, ha aggiunto.