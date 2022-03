Parasite: trama e significato del film di Bong Joon-Ho

Parasite è un film sudcoreano diretto da da Bong Joon Ho che ha ottenuto diversi riconoscimenti importanti, tra cui il premio Oscar come miglior film (pur non essendo in lingua inglese). Ma quali sono le particolarità di questo film definito dal regista una “tragedia senza cattivi”? Qual è la trama di Parasite? Parasite, la trama

Parasite ha come protagonista la famiglia Kim, composta da padre e madre (Ki-taek e Chung-sook) e due figli (Ki-woo e Ki-jung). Ciò sui cui si concentra il film è che il benessere, in alcune situazioni, può essere raggiunto scalando la gerarchia ma con un prezzo: dire addio propria identità.

L’intero nucleo familiare vive in un seminterrato malmesso grazie al sussidio di disoccupazione. Tutto cambia quando il giovane Ki-woo coglie al volo l’idea dell’amico Min-Hyuk di fingersi uno studente universitario e prendere il suo posto per dare lezioni d’inglese alla figlia adolescente dei Park. L’ingresso di Ki-woo nella vita dei Park rappresenta un’opportunità golosa per la famiglia Kim: la sorella Ki-jung viene assunta come insegnante d’arte del piccolo Da-song, il padre Ki-taek prende il posto dell’autista mentre la madre Chung-sook prende il posto della domestica.

Significato di Parasite

Parasite è un film profondo, che mostra uno stralcio della società del nuovo millennio che si caratterizza per vivere alle spalle dei sentimenti e dei successi degli altri (“i parassiti”). Il film non mostra soltanto una lotta di classe, suddividendo magistralmente il mondo dei ricchi e il mondo dei poveri, ma mette in scena anche la lotta tra poveri. Parasite ha il “merito” di mostrare la povertà e le condizioni di vita della famiglia Kim, salvo poi iniziare a coinvolgerci in una serie di bugie destinate ad una ad una a crollare.

Alla fine del film la festa nella sontuosa villa dei Park si trasforma in una carneficina per mano del marito dell’ex governante, ma non è l’unico colpo di scena del film..