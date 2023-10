Papu Gomez positivo al doping: quanto rischia il calciatore

Papu Gomez è risultato positivo al doping: la notizie è stata diffusa in queste ore. Se dovesse essere confermata la squalifica per il calciatore potrebbe essere lunga.

Papu Gomez positivo al doping

Brutte notizie per il Papu Gomez: il giocatore argentino è stato trovato positivo al doping. Il Papu sarebbe risultato positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, quando giocava nel Siviglia, pochi giorni prima della partenza per il Mondiale in Qatar. Il calciatore avrebbe risposato che “alcuni giorni prima del controllo aveva preso uno sciroppo da uno dei suoi figli dopo una notte passata a letto”.

Quanto rischia il calciatore

Secondo quanto rivelato da “Relevo” il giocatore argentino avrebbe ricevuto dalle autorità antidoping spagnole la comunicazione di una squalifica per due anni. Il 35enne era svincolato dopo l’esperienza al Siviglia e nelle ultime settimane aveva firmato un nuovo contratto con il Monza. Probabilmente, se la squalifica dovesse essere confermata, vista l’età, il calciatore potrebbe valutare seriamente l’ipotesi di dire addio al calcio giocato. C’è la possibilità per il calciatore di ricorrere in appello e sperare ancora di continuare a giocare.

