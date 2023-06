Oroscopo settimanale Branko 26 giugno-2 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 26 giugno al 2 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di giugno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 26 giugno al 2 luglio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano negli giorni di giugno? Cosa ci aspetta invece all’inizio di luglio? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 26 giugno al 2 luglio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

I nati nell’Ariete si rimboccano le maniche. L’estate non è una scusa per battere la fiacca, avete obiettivi precisi e tanto lavoro da fare per raggiungerli. I progressi sono lenti, anche a causa di qualche interferenza astrale di troppo, ma la cosa più importante è non perdere fiducia, continuate per la vostra strada. Evitate frivolezze e tentazioni, ne varrà la pena a lungo termine.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

Strette di mano e colpi di fortuna nel futuro dei nati nel Toro. Dopo una lunga e paziente attesa, arriverà finalmente l’occasione giusta per battere cassa. Cercate di giocare bene le vostre carte, il vostro portafogli vi ringrazierà. Gli astri vi rendono affabili e convincenti, attirerete l’attenzione di molti in questi giorni. Tenete gli occhi aperti, potreste scovare un alleato importante per i vostri progetti.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

È il momento di mettersi alla prova per i nati nei Gemelli. Le vostre certezze saranno messe in discussione costantemente, sarà una settimana concitata piena di colpi di scena. Dovrete decidere in fretta sul da farsi, non ci sarà tempo per analizzare tutto al meglio. Seguite l’istinto e fidatevi delle vostre capacità, gli astri vi daranno quella spinta in più per raggiungere la meta.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

Mente aperta e reattiva per i nati nel Cancro. Tante informazioni intriganti arriveranno alle vostre orecchie, è il momento di sfruttarle a vostro vantaggio. L’influenza degli astri vi rende pungenti, ma anche un po’ troppo pettegoli: cercate di tenere a freno la lingua, non fatevi tentare dalla battutina facile. Abbiate fiducia nelle vostre idee, non lasciatele da parte per accontentare gli altri.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

È ora di lasciarsi un po’ andare per i nati nel Leone. L’indecisione vi frena troppo ad inizio settimana, rischiate di perdere molte occasioni importanti. Siete rallentati da tanti dubbi dopo una serie di batoste che hanno minato un po’ la vostra autostima. Una piccola decisione impulsiva potrebbe essere quello che serve per sfuggire a questo frustrante stallo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

Tempo di fare un passo avanti per i nati nella Vergine. Gli astri vi spianano la strada in questi giorni, è il momento giusto per dare il massimo. Nulla vi sarà regalato, però: dovrete dimostrare coraggio e proporvi in prima persona. Non abbiate paura di parlare di verità scomode, non andrete avanti solo a sorrisi e strette di mano.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

Gli astri minano l’equilibrio dei nati nella Bilancia. Tante nubi nel vostro futuro, con tanti contrattempi evitabili e rallentamenti irritanti. Non fatevi scoraggiare da questo periodo impegnativo, prendetela come un’occasione per tastare il terreno. Qualcosa che davate per scontato potrebbe in realtà nascondere molto di più.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

Si alza la temperatura in casa dei nati nello Scorpione, e non solo per il clima estivo. Il cuore vi batte forte in questi giorni, complici una serie di nuovi incontri che hanno suscitato il vostro interesse. Con le mosse giuste e una buona quantità di sicurezza e faccia tosta, potrete chiudere giugno con una ventata di calda passione. State attenti, però, potreste ritrovarvi cotti a puntino.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

I progetti dei nati nel Sagittario calano a picco. I piani che avevate per gli ultimi giorni di giugno rischiano di affondare a causa di alcune circostanze impreviste che richiedono la vostra più immediata attenzione. Questo cambio di programma potrebbe portarvi molto bene a lungo termine, ma rischia di creare tensioni con le persone a voi vicine. Cercate l’occasione giusta per rimediare.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

I nati nel Capricorno devono imparare a dare maggior valore a loro stessi. Vi sacrificate fin troppo, sia per i vostri obiettivi personali che per i bisogni altrui. A lungo andare rischiate di sbriciolarvi sotto la pressione, cercate di dare più importanza ai vostri bisogni. Mettete da parte le responsabilità mondane e dedicate del tempo a voi stessi.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

Aria fresca in lontananza per i nati nell’Acquario. Cercate da tempo la chiave di volta per risolvere alcune questioni antipatiche, forse è il caso di cambiare completamente approccio. Pensate fuori dagli schemi, non andrete avanti provando sempre le stesse cose. Una persona importante in arrivo nei prossimi giorni potrebbe essere l’alleato giusto per rinfrescarvi un po’ le idee.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 26 giugno-2 luglio

Sguardo verso l’orizzonte per i nati nei Pesci. Sentite il bisogno di sfuggire alla routine almeno per un po’, di visitare posti nuovi e confrontarvi con situazioni a voi sconosciute. Ritagliatevi del tempo per stuzzicare la vostra curiosità, che sia con un viaggio o con nuove attività che vi portino fuori dai limiti della vostra quotidianità.