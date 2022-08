Britney Spears si sfoga sui social: cosa ha detto la popstar?

Britney Spears pubblica un preoccupante sfogo sui social: cosa ha detto la cantante? La nota popstar ha impensierito i suoi fan lasciandosi andare in un lungo post sul suo profilo Instagram: “La vita di tutti è così perfetta sui social, sarò sempre traumatizzata”.

Britney Spears e il post-sfogo sui social, ecco cosa ha detto la popstar

Milioni di fan attendono con trepidazione Hold me closer, il nuovo duetto di Elton John e Britney Spears, in uscita il prossimo 26 agosto.

La popstar statunitense, tuttavia, è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per motivi slegati alla sua carriera musicale. La cantante ha pubblicato un toccante post di sfogo sul suo profilo Instagram, dando non poche preoccupazione al suo leale pubblico. “I social media sono pazzeschi.” -scrive Britney Spears- “La vita di tutti sembra così perfetta. Quando pubblico quello che penso, la maggior parte delle volte provo imbarazzo per il mio passato. E chi può dimenticare quei documentari? Provo a postare il mio aspetto migliore, o quel che può sembrare una bella vita.

La verità è che mi sento meglio, ma sarò traumatizzata dal mio passato per tutta la mia vita“.

Nel suo lungo sfogo, la cantante confessa quanto il peso del giudizio altrui e dei suoi errori passati ancora la tormenti: “Non c’è modo di aggiustarmi, né le mie emozioni o la mia sensibilità.

La terapia, tutto quanto! Credo di aver bisogno di una sorta di miracolo per le mie emozioni. La mia vita è tutt’altro che perfetta. Piango fino ad addormentarmi quasi ogni notte. Sono insicura da morire”.

Il supporto dei fan: “Ti amiamo indipendentemente da tutto”

La richiesta d’aiuto di Britney è stata accolta dai fan con preoccupazione e supporto. Tantissimi i messaggi dei follower della popstar che si stringono attorno a lei in questo momento di vulnerabilità. “Ti amiamo indipendentemente da tutto” la rassicura un utente.

E ancora: “Spero tu riesca a continuare a guarire. Ti mando amore e positività”. E anche: “Ti amiamo per quella che sei, Britney!”.