Paola Turci e Francesca Pascale, matrimonio: quando si sposano e dov’è la location

Paola Turci e Francesca Pascale, matrimonio: le nozze tra le due sarebbero imminenti ma si svolgeranno in grande segreto e in intimità. I quotidiani romani riportano la notizia che sta facendo il giro dei social. La Pascale è stata a lungo fidanzata con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Paola Turci e Francesca Pascale, matrimonio: quando si sposano

Paola Turci e Francesca Pascale si starebbero per sposare secondo quanto riportano Leggo e Il Messaggero.

Secondo quanto rivelato dai quotidiani romani, il matrimonio sarà svolto in intimità e senza troppi clamori. Le nozze sarebbero previste per sabato 2 luglio. La Pascale era stata fidanzata per diverso tempo con l’ex premier Silvio Berlusconi.

Il 5 agosto 2020, sulle pagine del settimanale Oggi, arrivarono le prime foto che fecero parlare il mondo del gossip. Francesca Pascale e Paola Turci abbracciate in atteggiamento intimo al largo delle coste cilentane.

Dov’è la location

Le nozze tra le due dovrebbero avere luogo in Toscana, nella zona di Montalcino in provincia di Siena. Paola Turci fece riferimento al legame con Francesca Pascale, spiegando di non avere nessuna intenzione di “farmi influenzare dai giudizi degli altri”, spiegando di voler vivere il suo amore senza barriere: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo.

Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero”.

