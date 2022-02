Berlusconi si sposa? L’ex Francesca Pascale: “Se mi invita, fumo una canna”

Berlusconi si sposa, Francesca Pascale, ex del Cavaliere, ha commentato il possibile matrimonio con Marta Fscina, immaginandosi anche di essere invitata alla cerimonia.

Berlusconi si sposa, Francesca Pascale risponde

Silvio Berlusoni a 85 anni può vantare di avere una ricca vita sentimentale sia passata sia presente e futura: prima il matrimonio con Carla Dall’Oglio, madre dei suoi primi due figli, con la quale ha divorziato nel 1985. Poi con Veronica Lario, relazione chiusa in modo non proprio pacifico nel 2009 dopo tre figli.

Nel 2012 è iniziata la storia con Francesca Pascale, chiusa nel 2020 quando nella vita del leader di Forza Italia è arrivata Marta Fascina.

L’ex Francesca Pascale in un’intervista ha commentato il possibile matrimonio di Berlusconi con Marta Fascina: “Come al solito il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi novant’anni, ma crede ancora nell’amore – ha commentato a Repubblica Pascale -. Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità.

Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile”.

Berlusconi smentisce le nozze con Marta Fascina

La notizia delle nozze era stata data da Libero, che aveva parlato di “annuncio imminente”. Poi però è arrivata la smentita dell’ex premier.

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina – scrive il leader di Forza Italia in una nota – è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità.

Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.