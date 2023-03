Paola Saulino e la proposta hot a un giocatore del Napoli: “Voglio farlo con lui”

Paola Saulino e la proposta hot a giocatori del Napoli. Sui social le sue dirette e storie sono molto seguite e commentate. In una delle ultime botte e riposte con qualche appassionato ecco cosa ha detto l’influencer napoletana.

Paola Saulino e la proposta hot a un giocatore del Napoli

Paola Saulino è un’attrice ed influencer di origini napoletane. Negli ultimi anni è finita al centro dell’attenzione mediatica e del gossip per alcuni scambi molto forti sui social con la compagna del calciatore Jorginho. Saulino ormai è diventata anche una star di Only Fans ed è seguita in tutto il mondo. L’influencer ha fatto una nuova proposta piccante a un giocatore del Napoli. Non si tratta della prima volta, visto che anche in passato ha fatto questo tipo di dichiarazioni.

La confessione piccante: “Voglio farlo con lui”

Rispondendo ad alcune domande dei follower la Saulino ha fatto sapere: “Amo Kvara. Se voglio uscire con lui? Sì e lo farò”. Il suo amore per l’esterno georgiano non è una novità. Già nelle scorse settimane aveva avuto complimenti per lui in un’intervista a una testata inglese: “Sono assolutamente innamorata di Khvicha Kvaratskhelia. Lui è bellissimo per me. Kvara è molto elegante, è giovane e ha carattere. Sa benissimo che gli voglio bene e sul piano calcistico ha ampi margini di crescita. Ci farà sognare”.

Un amore per il Napoli con cui nemmeno la Nazionale italiana può competere: “Se dovessi fare un paragone sessuale – dichiara Paola Saulino – tra le due, con il Napoli faccio sesso, forte, passionale, con l’Italia faccio l’amore. È un altro tipo di tifo un altro tipo di amore, con il Napoli mi infuoco, con la nazionale mi emoziono, ho pianto molto per l’Italia. Il Napoli invece tira fuori il lato senza regole di me, urlo, sono pure più sboccata. Con l’Italia no, sono tenera, le voglio bene, tifo col cuore, meno con il corpo. Ma entrambe le sensazioni sono meravigliose, e coabitano felicemente nel mio spazio del cuore dedicato al calcio”.

