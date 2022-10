Chi è Anna Kanakis, attrice e modella: carriera, vita privata, come vive oggi

Chi è Anna Kanakis, ex modella e attrice poliedrica di origini greche: come vive oggi? Tutto sulla carriera e la vita privata dell'artista.

Chi è Anna Kanakis, carriera e vita privata dell’attrice ed ex modella: come vive oggi?

Nata a Messina il primo febbraio 1962, Anna Kanakis ha 60 anni ed è una nota attrice ed ex modella di origini greche.

Trova la fama a soli 15 anni, quando viene eletta Miss Italia 1977, diventando la più giovane modella a ricevere il riconoscimento. Il titolo di Miss le apre la strada del mondo della modo, e ben presto Anna Kanakis si guadagna un posto sulle passerelle più importanti. Dopo una partecipazione a Miss Universo nel 1981, la Kanakis si lancia nel mondo del cinema. All’inizio della sua carriera da attrice recita in piccoli ruoli nella commedia italiana.

Nel 1989 ottiene il suo primo ruolo drammatico, in ‘O Re di Luigi Magni. Nel corso degli anni recita in oltre trenta film anche all’estero, e in diverse fiction e miniserie televisive. Tra le pellicole nel suo curriculum ricordiamo L’avaro, Money – Intrigo in nove mosse e Gli inaffidabili.

Come vive oggi Anna Kanakis, l’ultimo corto e la carriera da autrice

Il suo ultimo ruolo risale al 2019, nel cortometraggio Preludio, diretto da Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari.

Recentemente Anna Kanakis ha fatto anche il suo esordio come autrice: “Ricordo l’emozione nel tenere tra le mani il mio primo bimbo di carta. In quell’attimo realizzo il distacco dalla mia precedente attività professionale. Oggi sono sceneggiatrice, attrice, e regista delle mie creature. Non dipendo da nessuno. Sono libera”. Dalla sua penna nascono tre romanzi: Sei così mia quando dormi, L’amante di Goebbels e il più recente Non giudicarmi. È possibile seguire i progetti futuri dell’ex modella sia sul suo sito ufficiale che sulla sua pagina Instagram, dove ha raccolto oltre 3mila follower.

Vita privata: marito, figli

Dopo il matrimonio fallito con il musicista Claudio Simonetti, Anna Kanakis ha ritrovato l’amore nel 2004, quando sposa Marco Merati Foscarini, discendente dell’ultimo Doge di Venezia. I due sono ancora insieme oggi e non hanno mai avuto figli.