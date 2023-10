Pallone d’Oro 2023, cerimonia di consegna: a che ora, dove vederla e i candidati

Pallone d’Oro 2023: lunedì 30 ottobre va in scena per consegnare il prestigioso premio personale nel mondo del calcio. Ci sono 30 aspiranti calciatori nella lista.

Pallone d’Oro 2023, cerimonia di consegna: a che ora e dove vederla

Il 30 ottobre 2023 si tiene la famosa cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. L’inizio dell’evento è previsto per le 20.30 e sarà possibile seguirlo su diverse piattaforme streaming ma anche in tv. La prima possibilità è in diretta tv per gli abbonati di Sky, precisamente sul canale Sky Sport 24 (numero 200). Anche su YouTube al canale ufficiale de L’Equipe. Non solo perché si può seguire l’evento anche in televisione sul Canale 20 del digitale terrestre.

Chi sono i candidati

Sono trenta gli aspiranti vincitori del prestigioso premio personale del calcio. Ecco tutti i nomi: Julian Alvarez (Argentina, Manchester City) – Nicolo Barella (Italy, Inter Milan)- Jude Bellingham (England, Borussia Dortmund / Real Madrid) – Karim Benzema (France, Real Madrid / Al-Ittihad) – Yassine Bounou (Morocco, Sevilla FC / Al- Hilal) – Kevin De Bruyne (Belgium, Manchester City) – Ruben Dias (Portugal, Manchester City) – Antoine Griezmann (France, Atlético de Madrid) – Ilkay Gündogan (Germany, Manchester City / FC Barcelona) – Josko Gvardiol (Croatia, RB Leipzig / Manchester City) – Erling Haaland (Norway, Manchester City) – Harry Kane (England,Tottenham / Bayern Munich) – Randal Kolo Muani (France, Eintracht Frankfurt / Paris-SG) – Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli) – Robert Lewandowski (Poland, FC Barcelona) – Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa) – Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milan) – Kylian Mbappé (France, Paris-SG) – Lionel Messi (Argentina, Paris-SG / Inter Miami) – Kim Min-jae (South Korea, Napoli / Bayern Munich) – Luka Modric (Croatia, Real Madrid) – Jamal Musiala (Germany, Bayern Munich) – Martin Ødegaard (Norway, Arsenal) – André Onana (Cameroon, Inter Milan / Manchester United) – Victor Osimhen (Nigeria, Napoli) – Rodri (Spain, Manchester City) – Bukayo Saka (England, Arsenal) – Mohamed Salah (Egypt, Liverpool) – Bernardo Silva (Portugal, Manchester City) – Vinicius Jr. (Brazil, Real Madrid).