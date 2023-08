Palio di Siena 2023 in tv e streaming: dove vederlo e a che ora. Chi sono i fantini e le contrade in gara?

Palio di Siena 2023: tutto pronto per la manifestazione del 16 agosto con il programma annunciato così come gli ospiti vip che assisteranno all’evento. Prevista anche una diretta tv e streaming. Inoltre, ecco chi sono i fantini e cavalli in gara.

Palio di Siena 2023 in tv e streaming: dove vederlo e a che ora

Il 16 agosto a Siena arriva il famoso Palio dell’Assunta. Il programma oggi prevede lo sgombero della pista alle ore 16.10 e alle 16.50 il Corteo storico entrerà in piazza del Campo. Alle ore 19 i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico per dare inizio alla corsa. Prevista sia una diretta tv sia in streaming su La7.

Diversi vip assisteranno alla manifestazione con il Comune che ha reso nota la lunga lista: il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che sarà accolta dal sindaco Nicoletta Fabio. Santanchè vedrà per la prima volta dal vivo il Palio. Sono attesi anche i parlamentari Tiziana Nisini, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Andrea Mascaretti, Stefano Maullu e Claudio Borghi. Nell’elenco figurano, inoltre, Simone Tiribocchi, ex calciatore di Serie A attualmente commentatore sportivo per Dazn, il questore di Parma Maurizio di Domenico, Danilo Petrucci, pilota campione di motociclismo, Duccio Marsili, pluricampione internazionale di pattinaggio su corsa.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Chi sono i fantini in gara?

Sette Contrade correranno di diritto: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice. Le tre Contrade rimanenti, ovvero Tartuca, Chiocciola e Giraffa, sono state sorteggiate lo scorso 9 luglio. Mentre ecco le accoppiate cavalli e fantini: Giovanni Atzeni detto Tittia su Abbasantesa nella Giraffa, Carlo Sanna detto Brigante su Zio Frac nell’Oca (l’unico cavallo già vittorioso in piazza del Campo), Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Anda e Bola nella Pantera, Andrea Coghe detto Tempesta su Vitzichesu nel Drago, Giuseppe Zedde detto Gingillo su Reo Confesso nella Chiocciola, Sebastiano Murtas detto Grandine su Schietta nella Tartuca, Federico Guglielmi detto Tamurè su Antine Day nell’Istrice, Valter Pusceddu detto Bighino su Viso D’Angelo nell’Aquila, Giosuè Carboni detto Carburo su Tabacco nella Torre e Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Zenis nel Bruco.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 16 agosto in 5 regioni: rischio temporali e Avviso della Protezione Civile