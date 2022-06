Pagamento pensioni giugno 2022 da Poste Italiane: calendario e modalità

Pagamento pensioni giugno 2022: ecco il calendario per ritiro e l’accredito sia per Poste Italiane sia per INPS. Ecco le date e le modalità a disposizione per questo mese.

Pagamento pensioni giugno 2022 da Poste Italiane: calendario

Le pensioni nel mese di giugno 2022 saranno accreditate Mercoledì 1 per le pensionate e i pensionati italiani titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una postepay evolution riceveranno direttamente l’assegno regolarmente.

Ecco il calendario di ritiro in base alla lettere del cognome di riferimento:

Mercoledì 1° giugno per i cognomi A-B

Venerdì 3 giugno per i cognomi C-D

Sabato 4 giugno (mattina) per i cognomi E-K

Lunedì 6 giugno per i cognomi L-O

Martedì 7 giugno per i cognomi P-R

Mercoledì 8 giugno per i cognomi S-Z

Le modalità

Le modalità di ritiri partano dal 1 giugno per poi seguire una calendarizzazione in base all’iniziale del cognome.

Coloro che sono titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution hano la possibilità di prelevare le pensioni in contanti dagli ATM Postamat presenti su tutto il territorio.

Mentre per gli accrediti INPS e gli importi erogati sono disponibili, come di consueto, nel cedolino pensione di giugno 2022 che è accessibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi dal portale istituzionale.

LEGGI ANCHE: Pensioni, assegno maxi a luglio: a quanto ammonta e a chi spetta?